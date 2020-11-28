Albon yeni şasiye geçti

Albon, ikinci antrenman seansının orta kısmında, son viraja gelinirken aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak seansa erken veda etti.

Aracın sağ tarafına ek olarak ön ve arka kısmında ciddi bir hasar vardı.

Takım, güç ünitesinin hasar almadığını doğruladı, ancak yapılan inceleme sonrası yeni bir şasiye geçmenin doğru olacağı düşünüldü.

Bundan ötürü Avusturyalı ekip, Albon'u yeni bir şasiye geçirdi.

Öte yandan Albon'un vites kutusu hasar almış olsa da, dünkü vites kutusu sadece antrenman turlarında kullanılan ünitelerden biriydi ve bu yüzden Albon'un yarışını etkilemeyecek.

Öte yandan Williams ve AlphaTauri gece çalışma yasağını deldiler. Ancak izin verilen hakları aşmadıkları için ceza almayacaklar.