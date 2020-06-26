Albon: "Yeni protokollere sorunsuz şekilde uyum sağladık"

Albon, Perşembe günü 2020 Red Bull RB16'nın direksiyonuna geçti ve tam 118 gün sonra F1 aracı kullanmış oldu. Test sadece 100 kilometre sürdü ve araçta Pirelli'nin özel gösteri lastikleri vardı.

Takım arkadaşı Max Verstappen, seyahat sorunları ve karantina koşulları nedeniyle testte yer almazken, Albon gün boyunca sürüş yapan isimdi.

Taylandlı sürücü, uzun araya rağmen beş veya altı turun ardından kendisini rahat hissettiğini ve tamamen fit olduğunu dile getirdi.

“Bu, sadece araca tekrar alışmak, prosedürlere bakmak ve yeni COVID-19 protokollerine uyum sağlamakla ilgiliydi."

"Açıkçası hepimiz için yeni bir şey, hepimiz uzun zamandır araç üzerinde çalışmıyoruz, bu yüzden geri dönmek güzeldi. Sonunda bu bir medya günü, bu yüzden sponsorlar ve bunun gibi şeyler için çok fazla çekim yapıyoruz."

“Ama aynı zamanda çocuklarla bu etkileşime girmek ve Avusturya'ya gitmeden önce yarış zihniyetini tekrar kazanma güzeldi. Beş ya da altı turdan sonra hisler geri geldi ve araç ile oldukça rahat hissettim."

"Bugün kondisyonumu ölçmek güzeldi. Açıkçası, spor salonundaki tüm bu çalışmaların, piste çıkana kadar pek fazla önemi olmuyor. Bu pist son derece yoğun, çünkü burada pek fazla düzlük yok."

“Bulunduğum yeri görmek güzeldi. Tüm sürücüler mevcut seviyelerine ulaşmak için fiziksel anlamda çok fazla antrenman yaptı ve ben de bulunduğum yerden memnunum."

Yeni protokollerle ilgili olarak şunları söyledi: "Çalışma şekli çok fazla değişmedi. Red Bull ve Honda'daki çocuklar işlerini yaptılar. Bu süreç oldukça sorunsuz gitti."

“Çok fazla farklılık yok. Özellikle sürücü açısından bakarsak, balaklava ve kask giymeye alışkınız. İşimizin çoğu bir koltuğa geçip sürüş yapmak, bu yüzden çok da kötü değil."

"Ama brifingler esnasında herkesten daha uzakta olmanız gerekiyor."

Red Bull takım patronu Christian Horner, hem takım hem de Albon için yararlı bir gün olduğunu söyledi.

“100 kilometre ile sınırlıyız ve gösteri lastikleriyle çalışıyoruz. Ama araç hakkında fikir edinmek, aracı harekete getirmek, mekanikerlerin yeniden hızlanmasını ve sürücünün üç aylık bir aradan sonra yeniden sürüş yapmasın sağlamak harika."

"Bence Alex'in kendisini bulması için faydalıydı. F1 açısından bakarsak nispeten hâlâ deneyimsiz. Bu yüzden her ne kadar gösteri lastikleri dahi olsa, tüm güne yayılmış 100 kilometrelik bu sürüş kendisine yardım edecek."

Horner, yüz maskesiyle çalışmanın tuhaf olduğunu söylese de buna alışacaklarını belirtti.

"Kesinlikle herkesi yüz maskesiyle görmek farklı. Bazen bir mekanikerin ya da mühendisin yüzündeki ya sevinci ya da mutsuzluğu okuma imkanınız olmuyor."

“Ama sanırım alışacağımız bir şey. Ekibimizin ve F1'deki insanların güvenliği için çok önemli, bu yüzden çok hızlı bir şekilde alışacağımız bir durum olduğunu düşünüyorum."