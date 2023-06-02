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Albon: "Yeni pist düzeni bizim işimize gelecek"

Williams pilotu Alex Albon, son sektördeki şikanın kaldırılmasının kendilerine yarayacağını düşünüyor.

Altay Gök
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Alex Albon, Williams Racing

Yeni kurallara uyum çerçevesinde birçok pistte değişikliklere giden FIA, özellikle Miami ve Azerbaycan'da DRS bölgelerini kısaltmış, ancak bu nedenle pist üstü aksiyonunun ciddi anlamda azalmasına da sebep olmuştu.

En büyük değişikliğin ise Barselona'da gerçekleştiğini söyleyebiliriz: yüksek hızlı son iki virajı ikiye ayıran şikan kaldırılmış vaziyette!

Bu değişikliğin yarış kalitesini ve tur zamanlarını ne denli etkileyeceğini henüz bilmiyoruz, ancak birçok pilot şimdiden heyecanlı.

Williams pilotu Alex Albon, "Şikanın kaldırılması [Williams'a] biraz daha yardımcı olacak."

"Şikanı geçmek bizim için her zaman biraz zorlayıcıydı, o bölgede epey zaman kaybediyorduk. Bundan kurtulmak mükemmel. Bu konuda olumsuz düşünen bir sürücü tanımıyorum.

"Pistin o bölgesine çirkin demek istemiyorum ancak... pistin geri kalanını mahvediyordu, çünkü diğer kısımlarda hava akışı çok daha farklı."

"Bu değişikliğin yarış kalitesini arttıracağını düşünüyorum. Geçen yılki değişiklikler sayesinde 10 ve 12. virajlarda rakibinize yakın kalabiliyorsunuz, örneğin 10. virajı dar, 11. virajı geniş alırsanız temiz hava yakalayabilir ve önden gelen kirli havayı azaltabilirsiniz. Farklı çizgiler deneyebilirsiniz."

"Şikanın olduğu bölgede ise her zaman tek sıra halinde geçiyorsunuz, diğerleriyle aynı çizgiyi kopyalamak zorundasınız." dedi.

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yine çok heyecanlandığını belirten Mercedes pilotu Lewis Hamilton 2006'da bu konfigürasyonda McLaren için test yaparken yaşadıklarını aktardı.

Hamilton, "Pistin bu versiyonunda sürüş yapacağım için çok heyecanlıyım. Burası eski, 'klasik' pistlerden biri - her zaman keyif aldığım bir pist."

"2006 yılında McLaren ile ilk testimi burada yaptığımı hatırlıyorum. İki, üç ya da dört gün boyunca kafamı kaldıramadım, son sektördeki hızlı virajlar beni mahvetmişti."

"Garaja girdiğimde 'Hayır, boynum iyi' diyordum, ancak aslında çok acı çekiyordum, geceleri uyumakta zorlanıyordum."

"Umarım artık o küçük Mickey Mouse şikanımız olmadığı için son iki virajda önümüzdeki araçları biraz daha iyi takip edebiliriz." dedi.

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