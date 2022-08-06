Albon: "Yeni kurallar Williams'a epey yardımcı oluyor"

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2022 sezonundan itibaren araç kurallarında ciddi değişiklikler gerçekleştiren Formula 1, 40 senelik bir aranın ardından bir kez daha yer etkisi konseptini benimsemiş vaziyette.

Bunun yanı sıra, finansal açıdan da birtakım düzenleme değişikliklerine gidildi -bunların en büyük örneği bütçe sınırı. Takımların harcayabileceği maksimum miktarı sınırlayan bütçe sınırı bu sezon için 140 milyon dolar olarak belirlendi.

Tüm tartışmalara rağmen gelecek sezon araçlarda ciddi değişiklikler görülmeyecek. Bu durumun kendisini umutlandırdığını söyleyen Albon, Williams gibi arka gruptaki takımların bir anda orta sıralara tırmanabileceğini söylüyor.

Matthew Marsh'ın sunduğu GoF1 programında seyirci karşısına çıkan Albon, "Görebildiğim kadarıyla, sezonun ikinci yarısı takımları toparlanması ve sıçrayış yapabilmesi için büyük bir fırsat."

"Yeni araçlar gelişime oldukça açık, aynı şekilde konseptler de oldukça yeni, bu nedenle birçok takımın bizimle aynı yoldan gittiğini -yani altı ay içinde aracın felsefesini tamamen değiştirdiğini- görebilirsiniz."

"Eski nesil araçlarda sürekli sahip olduklarınızı yeniden kullanmak durumundaydınız, bir yerden sonra kendinizi bir çukurun içinde buluyordunuz, nitekim beş sene boyunca aynı parçaları tekrar tekrar kullanıyordunuz."

"Yeni nesil araçlarla birlikte sürekli büyük değişiklikler yapabileceğiniz ve çok hızlı bir şekilde diğerleriyle arayı kapatabileceğiniz bir döneme girmiş vaziyetteyiz."

"Takım olarak nerelerde zorlandığımızı, diğerlerine kıyasla nerelerde zaman kaybettiğimizi biliyoruz. Bu bizim kafamızı kurcalayan bir şey değil."

"Dolayısıyla her şeyi doğru yaptığımız takdirde hangi yönden gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Neden sezon sonuna doğru düzenli puanlar alamayalım?"

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams

Son 3 sezondur belirsiz bir geleceğin esiri haline gelen Albon, geçtiğimiz günlerde kariyerinin ilk uzun vadeli anlaşmasına imza attı ve önümüzdeki en az iki seneyi daha Williams'ta geçirecek.

Takımın yeni lideri rolünü üstlenecek olmanın nasıl hissettirdiği sorulan Albon, "Bunu sevdim, geçtiğimiz yıllarda üstlendiklerime göre çok daha farklı bir rol gibi hissediyorum. Formula 1'e ilk geldiğimde sadece bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum, sonrasında her şey çok hızlı gerçekleşti."

"Spora giriş yaptıktan sonra sadece altı ay sonra kendimi Red Bull'da buldum. Her şeyi biliyor olmam bekleniyordu, dolayısıyla iyi bir performans sergilemek için seviyemi arttırmalıydım."

“Zaman çok değerli ve onu hafife alamazsınız. Spordan uzak kaldığım bir yılı da sayarsak üç yıldır Formula 1'deyim, çok daha deneyimli, çok daha olgun bir şekilde geri döndüm.”

"Takımın geri bildirimlerime Red Bull'a göre daha çok güvendiğini hissediyorum."

“Büyümekte olan bir takımız ve olmak istediğimiz yerden uzaktayız. Gelecekte daha iyiye gidebilmeyi hedefliyoruz. Takıma birçok geri bildirim veriyorum, bununla birlikte şampiyon bir takımın neler yaptığı hakkında da bilgi sahibiyim."

"Diğerlerini yakalamamız gerek ve bu yılda Red Bull'un Williams'tan farklı ne yaptığını paylaşmak umarım takımın içinde bulunduğu süreci hızlandırır." dedi.