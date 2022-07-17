Albon: "Yeni güncellemeler sayesinde FW44'ün temeli gelişti"

"İlerleyen kısımda bunun tempomu etkileyeceğini biliyordum ve öyle de oldu. Yine de elimizden geleni yaptık."

"Ayrıca güncellediğimiz aracı kuru bir pistte nasıl çalıştığını gerçek manada ilk kez Avusturya'da test ettik. Her halükarda yere basma gücü seviyesinin yükseldiğini söyleyebiliriz ve en önemli şey bu. Fakat genel manada aracın özellikleri aynı kaldı."

"Şimdi şasi tarafında daha doğru bir denge yakalamak için bunları daha iyi hale getirmemiz gerekiyor ve bu da tur zamanını geliştirmemize kesinlikle yardımcı olacak. Bunun için iyi bir temel hazırladık, şimdi sadece ayarları geliştirmemiz gerekiyor."

Albon ayrıca Avusturya GP'de ortaya koyduğu performanstan da memnun olduğunu ekledi.

"Dediğim gibi keyif aldığım bir yarış oldu. Riskler aldık, Valtteri'ye ayak uydurmak için lastikleri çok fazla zorladım. Benden daha hızlıydı ama en azından onun temposunda gidebileceğimi düşündüm. Puan kazanmak için bunu yapmam gerekiyordu fakat sonunda başaramadık."

"Yine de ortaya koyduğum performanstan memnunum."

"McLaren'la neredeyse benzer tempodaydık, bazen trafiğe girsem de hızımdan memnun kaldım. Bence kesinlikle ileriye doğru gittik."

"Fransa'da daha da iyi olmak için fabrikaya geri dönüp, her şeyi analiz edeceğiz."