Albon yeni bir yarış mühendisine sahip olacak

Rennie'nin 2013 yılında Mark Webber ve 2014-2018 yılları arasında Daniel Ricciardo ile çalıştığı biliniyor.

O noktadan sonra fabrikada görev almayı seçti ve geri çekilme kararı, Ricciardo'nun o yılın sonunda takımı bırakma ve Renault'ya katılma kararında etkili rol oynadı.

Albon, 2020'ye zorlu bir başlangıç yaptı ve RB16 ile başa çıkmakta yaşadığı zorluk nedeniyle Red Bull, Rennie'yi Taylandlı pilota yardımcı olması adına yeniden aktif bir göreve getirdi.

Albon'un önceki yarış mühendisi Mike Lugg, Red Bull ile çalışmaya devam edecek. Ancak bundan sonra fabrikada görev alacak.

Red Bull, RB16'sının neden umulan performansı sunmadığına dair cevaplar arıyor.

Albon, takımın her şeyin üstesinden gelebileceğine inanıyor ve bu hafta sonu İngiltere Grand Prix'si beklentileri hakkında iyimser.

"Açıkçası bir takım olarak sezona ideal bir başlangıç ​​olmadı, ancak yarış dışı kalmış olsak bile, sonrasında bazı iyi puanlar elde ettik."

"Umarım Silverstone'da iyi bir sonuç elde edebiliriz. Geçmişte takım için oldukça iyi bir pistti ve ben de orada sürüş yapmaktan keyif alıyorum."