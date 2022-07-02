Albon: "Yeni aracı sürmek zordu"

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Silverstone'a birçok takım büyük güncellemeler getirdi ve en büyük güncellemeyi getiren takım belki de Williams oldu.

Araçta tam 12 yeni güncelleme var ve İngiliz takım, güncellemelerle birlikte 1 saniyelik bir kazanç bekliyor.

Aracın hava girişinde Ferrari'nin tasarımından, sidepodlarında ise Red Bull'un tasarımından esinlenilmiş durumda. Bunlara ek olarak aracın iç yapısında da büyük değişikliklere gidildi ve soğutma, elektronik gibi parçalar farklı şekilde konumlandırıldı.

Bu tarz büyük bir güncelleme paketinin geldiği ilk günde, ilk antrenman seansının boş geçmesi, Williams için iyi olmadı.

İngiliz ekip, yeni aracı daha iyi anlayabilmek için data toplamak ve olabildiği kadar fazla tur atmak istiyordu ancak bu mümkün olmadı. Ayrıca, büyük oranda değişen bu araç için yeni ayarlar gerekiyor ve ilk antrenman seansında veri toplanamaması, Williams'ın işini bu anlamda zorlayacak.

Büyük oranda değişen FW44 ile ilk sürüşünü yapan Albon, bugün yeteri kadar sürüş yapamadıklarını vurguladı.

Williams pilotu, "Araç iyi hissettirdi, daha farklıydı. Durum çetrefilliydi çünkü ilk antrenman seansında pek tur atamadık ve güncellemeniz olduğunda tur atmanız, yol kat etmeniz gerekir. Bugün pist üstünde pek zaman geçiremedik."

"İkinci antrenmanın sonunda da ufak bir sorun yaşadık ve bu yüzden gerçek bir uzun sürüş yapamadık. Bugün belki 6 ya da 7 zaman turu atabildik ve ne zaman pistte olsak, oldukça güçlü durduk. Bu iyiydi."

"Güncellemeler, bazen büyük ayar değişiklikleri yapmayı gerektirir, yani bizim de ayar değişikliği yapmamız gerek, hâlâ üzerinde çalışmamız gereken şeyler var. Umarım bu gece üzerinde çalışmamız gereken şeyleri hallederiz ve aracı yarın daha iyi bir aralığa getirebiliriz."

"Aracı daha iyi bir aralığa getirebilmeyi umuyoruz. Dengeyi daha iyi yaparak aracı zorlayabileceğim bir noktaya gelmek istiyoruz."

"Pozisyon olarak bakacak olursak, Q2 bizim için net bir hedef olurdu. Q2, hedef koymak için mantıklı bir pozisyon." dedi.

Williams FW44 detay Fotoğraf: Uncredited

Silverstone'a getirilen büyük güncelleme paketi, sadece Albon'un aracında yer alıyor ve yeni parçalar, Fransa Grand Prix'sine kadar Nicholas Latifi'nin aracında olmayacaklar.

Takım böylelikle, eski araçla yeni araç arasındaki farkları daha net bir şekilde gözlemleyebilmeyi umuyor.

İki araç arasındaki veri farkları hakkında konuşan Albon, "Pistte iki farklı araçla yarışıyoruz. Aracım rüzgara oldukça hassas. Bugünkü gibi büyük rüzgarlarla sürmek çetrefilli. Yani iki araçla birden farklı verilere sahip olmak oldukça kullanışlı oluyor. İkimiz de aynı araç ayarını kullanırsak, aradaki farkları görmek daha kolay olacak."

"Yeni aracı sürmek biraz çetrefilli ve zor. Ancak Nicky de kendi aracı için aynı şeyleri söylüyor." dedi.