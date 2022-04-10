Albon: "Yarışta sıralama turları atmak puan almamızı sağladı"

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Taylandlı sürücü, bir önceki Cidde yarışında Lance Stroll ile temas ettiği için Albert Park'a üç sıra grid cezasıyla gelmişti.

Williams pilotu, sıralamanın ardından aracında yeterli yakıt bulunmadığı için diskalifiye edildi ve yarışa gridin arkasında başladı.

Yarışa sert lastiklerle başlayan Albon, pite gelmeden önce 57 tur boyunca aynı lastikle yarıştı ve güvenlik aracı ve sanal güvenlik aracı perdiyodlarında dışarıda kalarak, pozisyon kazandı.

Albon, zorunlu lastik değişimi için pite gelmeden önce 7. sırada yarışıyordu ve arkasında Ocon vardı.

Williams pilotu pite gelerek yumuşak lastiğe geçince Ocon, Valtteri Bottas ve Pierre Gasly'e geçildi ancak Zhou Guanyu'dan önce çıkarak onuncu sırada finiş gördü.

Albon, yarışın başında lastiklerini koruduğunu çünkü "sonuncu başlayınca lastikleri zorlama lüksü olmadığını" ve ilk puanını almak için turlar geçtikçe hızlandığını söyledi.

Albon, Motorsport.com'a, "Git gide daha iyi bir hale geldi ve yarışın son 25 turu sıralama turları gibi hissettirdi."

"Elbette beklenmedik bir şey ama bu, fabrikada ve pistte yapılan bütün çabaları gösteriyor."

"Kararlılık ve motivasyon sizi buraya getirir."

"Muhteşem bir gün oldu ve takıma bu sonucu verebildiğim için mutluyum." dedi.

Alex Albon, Williams Racing Photo by: FIA Pool

Albon, "Sanal güvelik veya güvenlik araçları sırasında hiç pite gelmedikleri için şaşkın" olduğunu ve Max Verstappen'in ardından çıkan sanal güvenlik aracı sırasında, Kevin Magnussen pite girerken onu takip etmediği için geri düşmeyi beklediğini söyledi.

Ancak Albon'un son bölümdeki hızı, Williams'ın stratejisinin doğru olduğunu kanıtladı ve Taylandlı pilot, sert lastiklerin FW44'e neden daha iyi uyduğunu anlamaları gerektiğini söyledi.

Albon, "Kendime, 'Tamam, benim bilmediğim bir şey biliyorlar.' dedim."

"Haas'lardan biri önümde pite girdi ve o sırada, 'Yarış artık zorlu olacak.' diye düşündüm çünkü DRS beni arkadakilere geçilmekten kurtarıyordu."

"Ancak temiz hava aldığımız an ilerlemeye başladık, etrafımızdakilerden çok daha eski lastiklerdeydik ve McLaren ile neredeyse aynı tempodaydık. Sona doğru Alpine'den uzaklaşıyorduk."

"İlginç olan şey, C2 lastiklerin aracımıza gerçekten uyması. Bunun nedenini anlamamız gerekiyor çünkü bu sonuç biraz beklenmedik oldu."

"Belki de sıralamayı, yarışı ve diğer her şeyi bu lastikte yapmamız gerekiyordur. Hafta sonu için 10 set getirmeliyiz!" dedi.

Albon, bu sonucun, 2020'de Red Bull ile Toskana ve Bahreyn yarışlarında aldığı iki podyum finişi kadar iyi hissettirdiğini söyledi.

Albon, "Bu çok ihtiyaç duyduğumuz bir sonuçtu."

"Sezona zor başladığınızda, momentumun değişmesini ve yaptığınız şeyin olumlu olmasını istiyorsunuz."

"İyi sonuçlar almamak zor. Bu sıkıntılı bir dönem ama bu puanı almak beni ve takımı motive ediyor. Artık daha fazlasını istiyoruz." dedi.