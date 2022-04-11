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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Albon: "Yarışta en fazla 19. olabileceğimizi düşünüyorduk"

Williams pilotu Alex Albon, yarış öncesinde bu kadar yüksek bir pozisyonda olmayı beklemediklerini söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Albon: "Yarışta en fazla 19. olabileceğimizi düşünüyorduk"
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Avustralya GP'ye zaten üç sıra grid cezasıyla gelen Alex Albon, eksik yakıt nedeniyle sıralama turlarından diskalifiye edilmiş ve yarışa son sıradan başlamıştı.

Taylandlı sürücü, yarışa sert lastikle başladı ve geçişin zor olduğu pistte güvenlik aracının da yardımıyla yedinci sıraya kadar yükseldi.

Pit stop için son tura kadar bekleyen ve 57 tur aynı lastikle devam eden Albon, pit stopun ardından Zhou Guanyu'nun önünde 10. sırada kalarak yarışı bu noktada bitirdi.

Williams'a bu yılki ilk puanını getiren Albon, yarıştan sonra verdiği demeçte böyle bir sonucu beklemediklerini dile getirdi.

Bu yıl Williams'a katılan Albon, "Çok mutluyum. Bugün piste geldiğimiz zaman yarışla ilgili tahminlere baktık ve biraz üzüldük çünkü çok parlak değildi."

"Risk aldığımız bir yarıştı çünkü ne yaparsak yapalım 19. ya da 20. olacağımızı düşünüyorduk. Biz de başlangıçtan itibaren kendi yarışımızı çıkarmaya odaklandık, lastikleri güzel bir aralığa getirmek için belli bir vakit ayırdık."

Alex Albon, Williams FW44

Alex Albon, Williams FW44

Fotoğraf: Williams

"Son sıradan başladığınızda bunu yapmayı göze alabilirsiniz. Sonrasında giderek daha iyi bir tempo yakalamaya başladım. Yarışın son 25 turu birer sıralama simülasyonu gibiydi!"

"C2 lastiklerin aracımıza uyduğunu en başından beri biliyorduk ama dediğim gibi bugünkü yarışın son 25-30 turunda sıralama turlarındaymış gibi zorlayabildim. Bu açıdan şaşırtıcıydı."

"Baktığımızda, son sıradan başlıyorduk, başlangıçtan önce stratejistimiz kimse yarış dışı kalmazsa 19. veya 20. olabileceğimi düşünüyordu! 18. sıra bile ulaşılamaz görünüyordu. Fakat 10 oldum!"

"Tüm yarışı C2 lastikle geçtim ve hızım iyi olduğu için pit stop yapmadım. Genellikle güvenlik aracı pit stop için iyi bir zamandır ama ben pistte kaldım. Sonra mühendisim bu setle bitiş çizgisine gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de lastiklere bakıp bunun mümkün olduğunu söyledim."

"Son tura kadar pite girmedik. Aslında pit stopta sol ön tarafta sorun da oldu. Bu yüzden Zhou ile yan yana geldik. Ancak yerimi korudum."

"Dediğim gibi 19. veya 20. bitireceğimizden emindik. 18. sıranın ne kadar gerisinde kalacağımızı hesaplarken, bugün 10. oldum! Gördüğünüz gibi yarışta her şey olabiliyor."

"Aynı zamanda takımın fabrikada ve pistte yaptığı yoğun çalışmayı da gösteriyor. Harika bir gün ve bu sonuca katkıda bulunduğum için mutluyum."

Alex Albon, Williams FW44

Alex Albon, Williams FW44

Fotoğraf: Williams

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