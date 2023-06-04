Albon: "Yarışta biraz daha iyi olmalıyız

Williams, Barselona pistinin yapısının kendilerine uygun olmasını beklemiyordu ve tam olarak öyle olduğu görüldü.

Alex Albon 18. olurken, Logan Sargeant açık şekilde 20. sırada yer aldı.

Cumartesi gününün ardından konuşan Albon, "Sıralama turlarında sürüş yaptığımız koşulları gerçekten sevdim, normalde bu koşullarda iyi performans gösterme eğilimindeyim, ancak ilk turumda hata yaptım ve hasar seansın geri kalanını etkiledi."

"Bu biraz üzüntü verici."

"Bu hafta sonunu daha çok bir test seansı olarak kullandığımızı hissediyorum çünkü normalden biraz daha gerideydik."

"Sanırım yarışa daha fazla odaklandık, ki bu da bizi yarışta iyi bir konuma getirecek." dedi.

Logan Sargeant ise antrenman seansında yaptığı hatanın ardından piste geri döndü ancak pek de başarılı bir seans geçiremedi.

Amerikalı sürücü, "Öncelikle aracımızı sıralama turları için hazırlayan takıma minnettarım."

"İlk hızlı denememde iyiydim fakat son pist çıkış turumda önde olmaya çalışsam da işe yaramadı."

"Sonuç olarak, lastikleri çalışma aralığına getiremedim, bu da sinir bozucuydu. Bugün yaşananlardan ötürü hayal kırıklığına uğradım."

"Bakalım, yarış zor olacak ama ne yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW45, leaves the circuit and runs through the gravel into the wall during FP3 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images