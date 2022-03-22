Albon: "Yarışın bizim için daha zor geçmesini bekliyorduk"

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Alex Albon, Williams ile ilk yarışına geçtiğimiz günlerde Bahreyn'de çıktı ve sıralama turlarında ikinci bölüme kalıp, Nicholas Latifi'yi net şekilde mağlup etti.

Albon, yarışta puan alamasa da, iki McLaren'ın yanı sıra latifi ve Nico Hulkenberg'in önünde kalmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Albon, şartlar göz önüne alındığında sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Taylandlı sürücü, "Williams ile ilk yarışımın gayet iyi geçtiğini düşünüyorum. Sıralama turlarında iyi bir iş çıkardık ve sahip olduğumuz araçtan en iyi şekilde faydalandık."

"Yarışa iyi başladık ve daha da yukarı çıktık. Hatta beklediğimizden daha yukarıdaydık. Sonrasında kaçınılmaz olarak diğer araçlar bizi geride bıraktılar çünkü daha hızlıydılar."

Alex Albon, Williams FW44, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Buna rağmen yarış tempomuzu, cuma günüyle veya testlerle kıyasladığımızda ileriye doğru atılmış büyük bir adımdı. McLaren sürücülerini ardımızda tuttuk, bu da takım için bir başka olumlu noktaydı. Zor bir hafta sonu olacağını biliyorduk. Bu yüzden 13. olmak harikaydı. Dayanıklıydık ve umduğumuz tek şey de buydu."

"Genel anlamda zor bir hafta sonu olacağını bilsek de, az önce de dediğim gibi, sorunlardan kaçındık ve ilk 10'a oldukça yakındık. Bundan ötürü mutlu olabiliriz." dedi.

Albon, sözlerini şöyle tamamladı: "Spordan bir yıl uzakta kaldığımı düşünürsek, yarışın ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Gerçekten hazırım, olabileceğimi düşündüğümden çok daha hazırım. Williams'la ilk yılıma iyi başladığımı hissediyorum."

Nicholas Latifi için yarış daha da kötü geçti.

16. olabilen Kanadalı pilot, yarıştan sonra şöyle dedi: "Zor bir gün oldu. İstediğim şekilde başlayamadım. Yeterli hızımız ve yol tutuşumuz yoktu. Doğru dengeyi de bulamadık."

"Yani daha çok çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta Cidde'de yapılacak yarış daha iyi geçmeli çünkü bu pist aracımıza daha uygun görünüyor. Fakat paketimiz genel anlamda aynı kalacak ve bundan ötürü bizim için yine kolay bir yarış olmayacak."

"Her şeye rağmen sezon, 23 yarıştan oluşuyor ve toparlanmak için yeterli vaktimiz var."

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images