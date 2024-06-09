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Formula 1 Kanada GP

Albon: "Yarışımız RB ve Aston Martin pilotlarıyla olacak"

Alex Albon, pazar günkü yarışta RB ve Aston Martin sürücüleriyle çekişmeyi bekliyor.

Ezel Tan
Güncel:
Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Montreal'de düzenlenen yarış hafta sonunda, Williams Racing pilotları Alex Albon ve Logan Sargeant, elde ettikleri sonuçlarla dikkat çekti.

Albon, üst üste ikinci kez sıralam aturlarında son bölüme kalırken, Sargeant bu yılki en iyi soncunu elde ederek 13. oldu.

Albon, sıralama turlarını şöyle yorumladı: "Hayal kırıklığı yaratan bir Cumartesi günü oldu."

"Sıralamalardan önce ayarları biraz değiştirdik ve araç başlangıçtan itibaren iyiydi."

"Sıralamanın ilk ve ikinci bölümlerinde yüksek bir tempo yakaladık ama son bölümde  farklı bir program uygulamaya karar verdik ve bu karar işe yaramadı."

Antrenman ve sıralama turları arasındaki yağmurun pist sıcaklığını düşürdüğünü ve bu durumun lastik ısıtma sorunlarına yol açtığını söyleyen Albon, yarışın kolay geçmesini beklemiyor.

"Genel olarak, üst üste ikinci kez son bölüme kalmak olumlu bir şey."

Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images

"Fakat her iki Ferrari pilotu da arkamdan start alacak ve çok hızlılar. Sanırım Aston Martin ve RB ile mücadele etmek zorunda kalacağız."

"Eğer yarışta yağmur yağarsa bizim için daha fazla fırsat doğacak."

Logan Sargeant ise bu yılki en iyi sonucunu elde etmesine rağmen, sıralama turlarında yaşadığı talihsizliklerden bahsetti.

"En hızlı tur denemesi yaparken trafikte kaldığım için biraz hayal kırıklığına uğradım. Eğer o turu tamamlasaydım son bölüme kalabilirdim ve bundan ötürü biraz hayal kırıklığına uğradım."

Pist koşulları ve takımın uyum sağlama şekline dikkat çeken Sargeant, "Her halükarda, pist koşulları ve takımın bunlara uyum sağlama şekli göz önüne alındığında güçlü bir hafta sonu geçiriyoruz."

"Aracın hızı bu pistte biraz daha yüksek ve şu anda elimdeki araçla iyi bir sürüş çıkardığımı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarış için umutlu olduğunu belirten Sargeant, "Yarışta iyi pozisyonlar için savaşabilirim."

"Zor bir gün olacağına ve yarışın zorlu şartlarda geçeceğine eminim ama şu ana kadar iyi gidiyoruz ve aynı şekilde devam edeceğiz."diye ekledi.

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