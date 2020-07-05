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Formula 1 / Son dakika

Albon: “Yarışı kazanabilirdik”

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Albon: “Yarışı kazanabilirdik”
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 16:09

Avusturya Grand Prix’sinde yarış dışı kalan Alex Albon, bir noktada yarışı kazanabileceklerine inandığını söyledi.

Sezonun ilk yarışı Avusturya Grand Prix’sinde yarış dışı kalan Albon, bir noktada galibiyet için Mercedes sürücülerini tehdit ediyordu. Ancak Red Bull sürücüsü, dördüncü virajda Lewis Hamilton’la temas yaşadı ve spin atarak son sıralara geriledi.

Daha sonra yavaş yavaş yükselmeye başlayan Taylandlı sürücü, aracındaki sorun nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Yarış sonrası konuşan Albon, Hamilton’la yaşadığı olay konusunda, “Evet, üzgünüm. Şu an olayın sıcaklığıyla beraber söyleyeceğim şeyler konusunda dikkatli olmalıyım. Ama olan oldu. Yarışı kazanabileceğimizi düşünmüştüm.”

 

“Elbette Mercedes bugün en hızlı takımdı ancak biz de stratejide iyi bir iş yaptık ve dürüst olmak gerekirse pite geldiğimde piste kaçıncı sırada çıktığımızı veya neler olduğunu bilmiyordum.”

“Her şey yerine oturduğunda gerçekten hızlı gözüktük ve Mercedes’lerin sert hamurda olduğunu biliyordum. Stintin ilk beş turunda geçiş yapmayı deneyecektim. Kendime güveniyordum ve araç da yarışın son bölümünde iyi hissettiriyordu. Ancak olanlar oldu.”

“Geçen sene Brezilya’daki olayın %50-%50 olduğunu düşünüyorum ama bu seferki olayda geçişi yaptığımı düşünüyorum ve Bottas’a odaklanmıştım. Ancak temas yaşadık.”

“Dış taraftan yapılan geçişlerde her zaman risk vardır ancak elimden geldiğince boşluk bıraktım. Sınırdaydım ve tüm bu boşluğu bıraktığımda çarpıp çarpmamak ona kalmış. Biraz sakinleştikten sonra onunla konuşabilirim.” ifadelerini kullandı.

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Editör Cem Özel

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