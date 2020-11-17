Albon: "Yarışı kazanabilirdik"

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Alex Albon, Türkiye'de oldukça olaylı bir yarış geçirdi ve sonunda damalı bayrağı yedinci sırada görerek hayal kırıklığı yaşadı.

Albon, çok daha iyi bir sonuç alabilirdi. Ancak yaptığı hataların ardından geriye düşmekten kurtulamadı.

Yarışın ardından konuşan Taylandlı sürücü, mevcut durumdan ötürü üzgün olduğunu ve yarışı kazanabileceklerini belirtti.

Albon, “Karışık hislerim var. Her şey plana göre gidiyordu ve galibiyet için savaşacakmışız gibiydi. Ancak yarış garipti ve yedinci sıra beni gerçekten şaşırttı."

"Tüm hafta sonu hızlıydık, bu yüzden böyle bir sonucu kabullenmek çok zor."

"İkimiz de kötü bir başlangıç ​​yaptık ama geri dönmeyi başardık. Geçiş lastiklerine geçtikten sonra harika bir yol tutuşu ve harika bir hız yakaladım. Ancak ikinci set geçiş lastiğine geçtikten sonra tutuş çok düşüktü ve hız yeterli değildi."

"Bunu anlamak çok zor, ancak bu tür alışılmadık koşulları analiz etmeye çalışacağız."

"Bu hafta sonu harikaydı, ilerlememizden memnunum ve takım çalışması bana yardımcı oldu. Bu yüzden Bahreyn'deki yarışları sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.