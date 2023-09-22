Prime'a abone ol
Önceki / Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Albon: "Yarış temposu epey geride"

Alex Albon, Williams'ın tek turda iyi görünse de, yarış temposu anlamında geride kaldığına inanıyor.

Ekleyen:
Alex Albon, Williams FW45

Taylandlı pilot hafta sonunun ikinci antrenman seansını yedinci sırada tamamladı ve düzlüklerde bir kez daha çok güçlü göründü.

Fakat Albon, özellikle tek turda iyi görünmesine karşın yarış temposunda en hızlı isimler arasında değildi.

Günün ardından konuşan Albon, sıralama ve yarış temposu arasında bir denge yakalamaları gerektiğini söyledi.

Albon günün ardından şöyle konuştu: "Bence fena değildi."

"Düşük yakıt temposu iyi hissettiriyor. Bunu zaten beliyorduk."

"Sanırım zorlandığımız yer yarış temposu. Bu yüzden bunu çözmemiz gerekiyor."

"Lastik aşınması çok fazla. Bu pist sıcaklığı ve nem oranı açısından biraz Singapur'a benziyor. Yarış şartlarında zorlanıyoruz, bu yüzden duruma tekrar bakmamız gerekiyor."

"Sanırım yarış temposu için sıralama turlarından ödün vermemiz gerekebilir."

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

FW45, bu yıl düzlükte en hızlı araçlardan biri ve Albon Suzuka'nın da farklı olmadığını söyledi.

Hızlarının ne durumda olduğu sorulduğunda gülümseyerek "Düzlüklerde iyiyiz, birinci sektörde biraz tempo kaybediyoruz çünkü daha fazla kayıyoruz."

"Bu yüzden tek turda biraz durumu toparlıyoruz çünkü öncesinde veya sonrasında lastikleri soğutabiliyoruz."

"Sanırım bunu biraz daha gözden geçirmemiz gerekiyor."

"Yarışta araçtan nasıl daha fazlasını alabileceğimizi bulmamız gerekiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Perez: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek istiyorum"

Perez: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek istiyorum"

Formula 1
Japonya GP

Perez: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek istiyorum" Perez: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek istiyorum"

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

Formula 1
Japonya GP

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"

Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"

Formula 1
Japonya GP

Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız" Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"

Son Haberler

Verstappen: "Burada güçlü olacağımızı biliyordum"

Verstappen: "Burada güçlü olacağımızı biliyordum"

F1 Formula 1
Japonya GP

Verstappen: "Burada güçlü olacağımızı biliyordum" Verstappen: "Burada güçlü olacağımızı biliyordum"

MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!

MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!

MGP MotoGP
Hindistan GP

MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6! MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!

Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak!

Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak!

MGP MotoGP
Hindistan GP

Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak! Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak!

2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3!

2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3!

F1 Formula 1
Japonya GP

2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3! 2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol