Albon: "Yarış temposu epey geride"
Alex Albon, Williams'ın tek turda iyi görünse de, yarış temposu anlamında geride kaldığına inanıyor.
Taylandlı pilot hafta sonunun ikinci antrenman seansını yedinci sırada tamamladı ve düzlüklerde bir kez daha çok güçlü göründü.
Fakat Albon, özellikle tek turda iyi görünmesine karşın yarış temposunda en hızlı isimler arasında değildi.
Günün ardından konuşan Albon, sıralama ve yarış temposu arasında bir denge yakalamaları gerektiğini söyledi.
Albon günün ardından şöyle konuştu: "Bence fena değildi."
"Düşük yakıt temposu iyi hissettiriyor. Bunu zaten beliyorduk."
"Sanırım zorlandığımız yer yarış temposu. Bu yüzden bunu çözmemiz gerekiyor."
"Lastik aşınması çok fazla. Bu pist sıcaklığı ve nem oranı açısından biraz Singapur'a benziyor. Yarış şartlarında zorlanıyoruz, bu yüzden duruma tekrar bakmamız gerekiyor."
"Sanırım yarış temposu için sıralama turlarından ödün vermemiz gerekebilir."
Alex Albon, Williams FW45
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
FW45, bu yıl düzlükte en hızlı araçlardan biri ve Albon Suzuka'nın da farklı olmadığını söyledi.
Hızlarının ne durumda olduğu sorulduğunda gülümseyerek "Düzlüklerde iyiyiz, birinci sektörde biraz tempo kaybediyoruz çünkü daha fazla kayıyoruz."
"Bu yüzden tek turda biraz durumu toparlıyoruz çünkü öncesinde veya sonrasında lastikleri soğutabiliyoruz."
"Sanırım bunu biraz daha gözden geçirmemiz gerekiyor."
"Yarışta araçtan nasıl daha fazlasını alabileceğimizi bulmamız gerekiyor." dedi.
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