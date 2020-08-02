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Formula 1 / Son dakika

Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı

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Albon, yarış mühendisi değişikliğinin gerekçesini açıkladı
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Çeviren: Abdullah Çelik
2 Ağu 2020 05:48

Alex Albon, eski yarış mühendisiyle herhangi bir sorun yaşamadığını, sadece daha deneyimli bir mühendisin kendisine daha çok yardımcı olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Red Bull, Britanya GP öncesinde daha önce Daniel Ricciardo'ya yarış mühendisliği yapan Simon Rennie'nin Nike Lugg'un yerine Albon'un yarış mühendisi olacağını duyurdu. Rennie, fabrikada bir pozisyona getirilmişti.

Albon'un Red Bull ile ilk tam yılında sezona sıkıntılı başlamasının ardından bu hamle geldi.

Albon, Rennie'nin deneyiminin kendisine yardımcı olacağına inanıyor.

Albon, "Açıkçası şu anda aracı kullanmak sıkıntılı, bu yüzden takımın tercihi biraz deneyime sahip olmamız yönünde oldu."

"Simon bu deneyimi getirecek. O, çok uzun zamandır F1'de. Bu sayede F1'i iyi anlıyor ve umarım bizi doğru yolda ilerletecek." dedi.

Albon, Rennie ile fabrikada simülatörde ve geçen sene bir test seansında çalıştı.

 

Red Bull'da yarışırken Rennie ile çalışan Ricciardo, onun kazanan bir pilot olmasında büyük katkıya sahip olduğunu düşünüyor.

Ricciardo, "Pilot ve yarış mühendisi arasında öncelikle bir ilişki olmak zorundadır. Birbirinizle iyi anlaşmalısınız. Simon beni farklı olduğum zamanlarda iyi anladı."

"İkimiz arasında gerekli bağ ve kimya vardı. Bu, ona inanmamda ve güvenmemde yardımcı oldu. Aramızda ne yapacağımız konusunda anlaşmazlık olduğu zaman, ona hislerimi söylerdim ancak kararı ona bırakırdım."

"Bu tip durumlarda ona 'Peki, sana güveniyorum. Doğru kararı vereceğini biliyorum. Neyi seçersen seç, seni desteklerim' diyordum. Bu kadar basitti."

"Çok fazla deneyime sahip ve çok iyi birisi ancak önemli olan birbirinize her konuda güveniyor olmanız. Açıkçası Alex'in Simon ile çalışmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Her pilot farklıdır ancak kesin olan bir şey var ki benim Simon ile iyi senelerim oldu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
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Editör Jonathan Noble

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