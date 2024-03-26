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Formula 1 Avustralya GP

Albon: "Yarış dışı kalan isimlerden dolayı oluşan fırsatı değerlendirmeliydik"

Alex Albon, Williams Formula 1 takımının puan kazanmak için Avustralya Grand Prix'si gibi ön gruptan hata yapan isimlere "ihtiyaçları olduğunu" ve kaçırdığı fırsattan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Mark Sutton

Melbourne yarışı, normalde en iyi ihtimalle 11. sırada yer alabilecek olan gridin son beş takımı için büyük bir fırsata dönüştü.

Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki yarışlardan ilk beş takım dışında sadece Haas Cidde'de tek bir puan almayı başarmıştı.

Ancak Avustralya'da, Red Bull'dan Max Verstappen'in ve Mercedes'ten Lewis Hamilton ile George Russell'ın yarış dışı kalmalarıyla aniden üç pozisyon açıldı.

VCARB pilotu Yuki Tsunoda, Aston Martin pilotu Fernando Alonso'nun yarış sonrası aldığı cezanın ardından yedinci sıraya yükselerek Aston Martin pilotunun başına gelen bu talihsizlikten yararlandı.

İki Haas, Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen, ilk 10'u tamamladı ve Williams, Alpine ve Sauber'i üç grand prix'den sonra puansız bıraktı.

Williams'tan Albon, Magnussen'in ardından 11. oldu ve Melbourne'un puan toplamak için sunduğu nadir fırsatı kullanamamanın üzücü olduğunu söyledi.

Albon, "Sinir bozucu bir yarış oldu çünkü rakiplerimiz puan aldı." 

"En iyi takımlardan üç pilot yarış dışı kaldığında puan toplamaya ihtiyacımız var. Bundan faydalanmak zorundasınız ve ne yazık ki bunu yapamadık."

"Pistte sahip olmayı umduğumuz hıza sahip değildik."

"Ne zaman etrafımdaki araçların hızına ayak uydurmak zorunda kalsam ufalanma lastiklerimi mahvediyordu. Kendi hızımı ortaya koyabildiğimde iyiydim ama asıl hızımın yaklaşık olarak 0.3 saniye kadar gerisindeydim."

"Sürekli kaymayı durdurmaya çalışmak için araca çok fazla ön yük bindiriyorduk. Bir noktadan sonra denge berbat bir hal alıyor ve arka taraflarda kayıyorsunuz ama ön taraflar hâlâ ufalanma oluyor." dedi.

Alex Albon, Williams

Alex Albon, Williams

Photo by: Williams F1

Taylandlı pilotun üst üste ikinci 11'inciliğini puana dönüştürememesi, 1. antrenman seansında yaptığı kazasında şasisine zarar verdikten sonra Logan Sargeant'ın aracını devralan Albon'un grand prix'de sadece bir araçla yer almasının ardından Williams için bir başka cesaret kırıcıydı olaydı.

Albon, "Williams'ta hepimiz için zor bir hafta sonu oldu. Olan biten her şey göz önüne alındığında, bazı açılardan oldukça iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum."

"Pistteki insanlar gerçekten derinlere indi ve daha önce de söylediğim gibi, bu şekilde yarışmak istemiyoruz."

"Açıkçası, 1. antrenmanda yaptığım kaza benim açımdan kötü bir hataydı. Ancak bu durum altında, sıralamanın sorunsuz geçtiğini hissettim ve neredeyse performansın tamamını aldım. Yarışta hızımız yeterli değildi."

"Cuma günü boyunca Logan ile sürekli konuşuyordum.  Cuma günü yaşadığı sorunlar pazar günü benim yaşadığım sorunlarla aynıydı."

"Umarım Japonya'ya daha güçlü döneceğiz. Aracımı geri alırım ve Logan'a aracını geri verebilirim." dedi.

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