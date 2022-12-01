Albon, yardım kampanyasında kaskıyla 84 bin sterlin topladı

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Albon, bu yılın başlarında Williams takım patronu Jost Capito'nun kardeşi Volker Capito tarafından yönetilen Iceman Charity tarafından desteklenen Bangkok yakınlarındaki Wat Sakaeo yetimhanesini ziyaret etmişti.

Albon, Mart ayında yetimhaneyi ziyaret ettikten sonra saçlarını kırmızıya boyadı ve sonrasında, tanıştığı çocuklar tarafından tasarlanan Singapur kask tasarımını açık artırmaya çıkarma kararıyla daha da ileriye giden bir bağış toplama kampanyasının parçası oldu ve F1 padoğunu da aynısını yapmaya teşvik etti. .

Kask sonunda 84.075 sterline açık artırmaya çıkarıldı ve yetimhane için Iceman Charity aracılığıyla yapılan toplam bağış 100.000 sterline yaklaştı.

Geçen hafta sonu Abu Dhabi'de F1 sezonunun sona ermesinin ardından Albon, kendi adının verilmesi planlanan yeni bir spor salonunun inşasına izin veren bağış toplamanın etkisini görmek için yetimhaneyi ziyaret etmek üzere Tayland'a döndü.

Albon, "Bu yılın başlarında Tayland'daki yetimhaneyi ziyaret ettiğimde, elimden gelen her şekilde yardım etmeye kararlıydım."

"2022, Formula 1'de yarışmaya döndüğüm ilk yıl olduğundan, platformumu iyilik yapmak ve Tayland'daki topluluğa geri vermek için kullanmak istedim. Çocuklar Singapur kaskımı tasarlamaya başladıklarında ortaya çıkan kalite ve yaratıcılığı görünce çok şaşırdım ve sonuçlar çok etkileyiciydi."

Alex Albon, Williams Photo by: Williams

"Monza'daki sağlık sorunumun beni Singapur'da o kaskla yarışmaktan alıkoymasına izin vermeyecektim ve yetimhanedeki tesisleri iyileştirmeye yardımcı olmak için topladığımız para beni tamamen şaşırttı."

"Bağış yapan hayranlarıma ve özellikle de kaskımı kazanan çok cömert teklif sahibine çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Albon, Mayıs ayında Autosport'a vermiş olduğu röportajda, yetimhane adına çalışmanın "doğru olanı yapmak için iyi bir fırsat" olduğunu hissettiğini söylemişti.

Albon, "Oldukça utangacım ve halka açık şeyler yapmak en sevdiğim şeyler değil. Ama iyilik yapabilmek için bir sorumluluk unsuru olduğunu hissediyorum. Kendimi çok fazla Taylandlı hissediyorum ve daha fazlasını yapmak istiyorum. Tayland'da insanlara, çocuklara, kim olursa olsun fırsatlar sunabilecek projeler yapmak istiyorum."

"Açıkçası, denemek ve yardım etmek için harika bir konumda olduğumu hissediyorum. Bu benim için doğru şeyi yapmam adına iyi bir fırsat. Oldukça fazla para bağışlayabildik ve durmuyoruz, daha fazla devam etmek istiyoruz." dedi.

Helmet of Alex Albon, Williams Photo by: Alex Albon