Albon: "Yağmur Macaristan'da Williams'ın işine yarayabilir"
Williams pilotu Alex Albon, yağmurun beklendiği Hungaroring hafta sonunda, karmaşadan faydalanabilecekleri görüşünde.
Macaristan son dönemde yağmurlu yarışlara ev sahipliği yaptı ve bu yarışlarda çoğu zaman sürprizler ortaya çıktı.
Bunun son örneği geçen yıldı ve yarışı kazanan isim, kariyerinin ilk zaferini alan Alpine pilotu Esteban Ocon'du.
Bu hafta sonu özellikle cumartesi günü için yağmur uyarları yapılıyor hatta yağmurun sağanak yağma ihtimali çok yüksek.
Williams pilotu Alex Albon'a göre cumartesi veya pazar günü yağacak olası bir yağmur, kendileri için faydalı olabilir.
Albon şöyle dedi: "Çok sayıda virajın yer aldığı ve sıralama tutarlarının önemli olduğu, Hungaroring gibi ilginç bir pistte gerçekleştirilecek Macaristan GP'yi sabırsızlıkla bekliyorum."
Alex Albon, Williams FW44
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
"Fransa'daki olumlu hafta sonundan ardından yeni aracın Macaristan'da nasıl performans göstereceğini görmek için sabırsızlanıyorum."
"Hafta sonu yağmur ihtimali var, bu da önemli bir rol oynayabilir. Takım geçen yıl iyi bir strateji seçti ve puan toplamayı başardı."
"Umarım bu sefer de benzer bir sonuç alabiliriz."
Nicholas Latifi ise güncellenmiş araçtan epey memnun olduğu için Macaristan'ı sabırsızlıkla bekleyen isimlerden bir diğeri.
“Macaristan'a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum! Geçen yıl iki araçla da puan aldığımız yarışı büyük bir keyifle hatırlıyorum. Hungaroring'de çok iyiydik, umarım bu sefer de öyle oluruz."
"Bu hafta sonu güncellenmiş araçla ikinci kez yarışacağım. Ayarları en iyi hale getirmek ve daha fazlasını elde etmek adına, geçen haftaki deneyimlerimizi kullanacağız."
"Cumartesi günü hava tahmin edilemez olacak. Umarım bu faktörden faydalanıp, iyi bir hafta sonu geçirebiliriz."
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