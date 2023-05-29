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Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"

Alex Albon, pazar günkü yarışın pek aksiyon dolu olmamasından rahatsız.

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Alex Albon, Williams FW45

Taylandlı sürücü, pazar günkü yarışta pek fazla ortalıkta görünmedi ve yarışı puan barajının gerisinde 14. sırada bitirdi.

Yarıştan sorna konuşan Williams pilotu, "Sıkıcı ve zor bir yarıştı."

"Yağmur eğlenceliydi fakat gidişatı çok fazla  değiştirmedi veya işleri düşündüğüm kadar sarsmadı."

"Pek çok sürücü sert lastiklerle başladı ve bu da bir trene sebep oldu fakat sert lastiğin performansı genel olarak orta hamurdan daha iyiydi."

"Temelde mümkün olan en kısa sürede sert lastiklere geçmek istediğiniz bir yarıştı. Maalesef orta hamurda büyük bir düşüş yaşadık."

"Tempo kısa bir süre için iyiydi ancak lastikler aşırı ısındığında daha fazlasını yapmak zordu." dedi.

Alex Albon, Williams FW45, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Alex Albon, Williams FW45, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Logan Sargeant ise birden fazla olaya karıştığı epey zor bir yarışı geride bıraktı.

Amerikalı sürücü, "Kesinlikle zor bir yarıştı. İlk on tur iyiydi, sonra orta hamurla çok fazla aşınma yaşadım."

"Sert hamura geçtikten birkaç tur içinde lastik patladı ve bu yüzden tekrar pite girmek zorunda kaldık."

"Yağmur başladıktan sonra geçiş lastiğini öğrenmeye çalıştım. Islak zeminde birkaç kez lastikleri kilitledim, sonuç olarak harika bir gün değildi. Yine de bundan çıkarabileceğimizi pek çok şey var."

"Olumlu yönler de var; aracı ilk kez ıslak zeminde kullandım, bu yüzden nasıl olduğunu biliyorum. Aslında durumun zaman zaman o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum, sadece çok fazla aşınma vardı."

"Salı günü simülatöre oturacağım ve sonrasında Barselona'ya odaklanacağız. Orada iyi olmalıyım çünkü orayı seviyorum, iyi bildiğim bir pist ve işleri daha iyi bir yönde götürmeyi hedefleyeceğiz." dedi.

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