Albon, Williams'ta Sargeant'a yardım etmeye hazır
Logan Sargeant'ın 2023'te Williams'a katılmasının neredeyse onaylanmasıyla, Alex Albon çaylak sürücüyü desteklemede bir rol oynamayı bekliyor.
Alex Albon, çaylak pilotun Williams'a gelişinden önce lider bir rol üstlenmesinin ve Logan Sargeant'a destek vermesinin 'kaçınılmaz' olduğuna inanıyor.
İlk F1 hafta sonu deneyimini Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika Grand Prix'sinde ilk antrenman seansında yer alarak kazanan Sargeant'ın, yeterli süper lisans puanı kazanması durumunda 2023'te Williams'ın pilot kadrosuna katılacağı doğrulandı.
Amerikalı şu anda gelecek sezon Formula 1'de yarışabilmesi için gereken 40 süper lisans puanının 28'ine sahip.
Mevcut durumda, Sargeant'ın bir süper lisans almak için F2 Pilotlar Şampiyonası sıralamasında en az beşinci sırayı elde etmeye ihtiyacı var. Sargeant şu anda üçüncü sırada bulunuyor.
Albon, 2022 sezonu için takıma katılmasından bu yana Williams'ta bir liderlik pozisyonu oluşturmaya başladı ve İngiliz-Taylandlı sürücü, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan takım arkadaşı Nicholas Latifi'yi geride bıraktı.
Logan Sargeant, Williams Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
RacingNews365.com Meksika Grand Prix'si hafta sonunda Albon'a, Sargeant'ın takım için yaptığı son çalışmalara ne kadar dahil olduğunu sordu.
Albon, "Şu anda pek fazla olmuyorum."
"Ona sadece ilk antrenman seanslarında yardım ettim, ama zamanla bu artacaktır." dedi.
Albon, bilgilerini Sargeant ile paylaşma konusunda ne hissettiği sorulduğunda, bunun takım arkadaşları arasında ortak bir süreç olduğunu ve geçmişte kendisinin de deneyimlediği bir şey olduğu yanıtını verdi.
Eski Red Bull pilotu, "Bence bu kaçınılmaz bir süreç."
"Ben de aynı durumu Daniil Kvyat ve Max [Verstappen] ile takım arkadaşıyken yaşadım. Sadece normal konuşmadan bile bir şeyler öğreniyorsunuz." dedi.
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