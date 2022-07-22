Albon, Williams'ta özgüvenini yeniden kazandığını itiraf ediyor

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2020 sezonunun ardından Red Bull koltuğunu kaybeden ve geçtiğimiz seneyi yedek sürücü olarak geçiren Albon, 2022 sezonunda Williams ile Formula 1'e geri döndü.

Her ne kadar Williams inişli-çıkışlı bir sezondan geçse ve sezon ortasında aracı tamamen yenilese de, Albon sezonun en büyük artısı olarak iç huzurunu bulmasını gösteriyor.

Williams'ın aracı iyice anlamayı beklediği Fransa GP'si öncesi konuşan Albon, "Bir sezon kenarda geçirmiş olmama rağmen yeniden kendime güvendiğimi hissediyorum."

"Aracı sürerken iyi hissediyorum. Eskiden bahsettiğim şuydu; belli başlı araçları sürüyorsunuz ve bazen bir araç sizi kullanıyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Aracın işini yapmasına izin vermek yerine onunla güreşmeye çalışıyor gibisiniz."

"Williams koltuğuna oturduğum anda, aracın kendine has sürüş stilleri olsa bile bunun üstesinden gelebileceğimi hissettim. İstediğim gibi sürmek için yeterince kendime güvendiğimi düşünüyorum ve bu hemen yardımcı oluyor."

"Yaptığımız ilk yarış hafta sonu olan Q2'ye, o sırada tam olarak orada olmayan bir araçla girmeyi hissettim, başlamak için harika bir yoldu ve sanırım, biraz yerleştiğimi hissettirdi. işlerin akışına biraz daha erken.”

"Henüz ilk yarışta ikinci bölüme kaldık, o sırada araç halen alışma sorunlarıyla boğuşuyordu, sezona çok iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Bu sayede sezon başlar başlamaz işleri yoluna koyabildiğimi hissettim."

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Albon, bir araçta rahat hissettiği en son zamanın 2019 sezonunun başlarında, Toro Rosso'da geçirdiği zaman olduğunu da belirtiyor.

2019 sezonunda spora giren Albon, ilk yarıyı İtalyan takımda geçirmesinin ardından Pierre Gasly ile takaslanmıştı.

Albon, "Toro Rosso'dan memnun olduğumu söyleyebilirim,Toro Rosso'dan Red Bull'a geçişin büyük bir adım olduğunu düşünüyorum."

"2020 sezonu ise farklı bir adımdı, kendime 'vay, tamam, alışık olduğumdan farklı bir araç' dediğim bir yıldı. Bu yıl ise kendime güveniyorum." dedi.

Birçok kişi, Albon'un Red Bull'da zorlanmasının sebebi olarak, Red Bull araçlarının arka tarafının gergin olmasını ve Taylandlı pilotun arka taraf kontrolünde Max Verstappen kadar iyi olmamasını gösteriyor.

Durumun böyle olmadığı hususunda ısrar eden Albon, alt seri kariyeri boyunca her zaman daha çok hareket eden araçları sevdiğini söylüyor.

Albon, "Sanırım insanlar daha dengeli bir arabayı sevdiğimi söyleyecektir, ancak eskiden yarıştığım herkese kıyasla, [araç hareket ederken] çok eğlenirdim."

“Yeni düzenlemelerle araç bu yöne gitti. Aracın gergin ve keskin olmasını seviyor ve onu hareket ettirmekten korkmuyorum. Bence bu yılki araç, keskin sürüş yapanları ödüllendirme eğiliminde."

"Araç ve lastiklerin izin vermesi durumunda, bu şekilde gerçekten biraz daha fazla performans elde edebilirsiniz." dedi.