Albon: "Williams'la şampiyonluk için savaşabilirim"
Williams pilotu Alex Albon, İngiliz ekiple şampiyonluklar yaşayabileceğini düşünüyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Williams, geride kalan sekiz yarışın ardından takımlar şampiyonasında iki puanla sekizinci sırada yer alıyor.
Takımın bu yılki ilk puanlarını Monako'da alan Alex Albon, uzun vadeli olarak Williams'la kontrat yeniledi ve projeye ne kadar inandığını gösterdi.
Yaptığı son açıklamada da Williams'la şampiyonluklar yaşayabileceğine inandığını söyledi.
Albon şöyle konuştu: “James Vowles takıma geldiğinde, öncelikle birkaç kısa vadeli sorunu çözmek gerekiyordu."
"Şimdi uzun vadeli planlarla uğraşıyoruz ve bu benim sözleşmemde de yazılı."
"Bu yılın bizim için zor geçeceğini, gelecek yıl ileriye doğru gideceğimizi ve ardından düzenlemeler değiştiğinde takımın ortaya koyduğu çabaların sonuçlarını göreceğimizi biliyorum."
"Bir sonraki hedefimiz istikrarlı şekilde puan kazanmak. Sanırım 2025'te buna yaklaşmaya başlayacağız."
"Sonrasında podyuma çıkmak ve ardından yarış kazanmak istiyoruz. Williams'ta şampiyonluk için mücadele edebileceğime inanıyorum ama bunun zaman alacağının farkındayım."
"Kısa vadede büyük değişiklikler beklemiyorum.”
Alex Albon, Williams FW46
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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