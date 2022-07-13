Albon: "Williams'ın yeni paketi başlangıç için iyi seviyede"

Haberi dinle

Williams, Silverstone'da FW44'de büyük bir güncelleme yapmış ve o paketi ilk olarak Albon'a vermişti.

Ancak o hafta sonunda 1. antrenman seansının ve sıralamaların yağmurlu geçmesi ve Albon'un yarışın ilk turunda kazaya karışması nedeniyle takım yeteri kadar veri toplayamamıştı.

Avusturya GP'deki temiz hafta sonunu Albon 12. sırada tamamladı ve takım, yeni paketle nerede olduğuna dair daha iyi fikir edindi.

Motorsport.com'a konuşan Albon, "Araçta daha fazla yere basma gücüne sahibiz, bu açık. Aracı kullanmak bazı yerlerde, özellikle rüzgarın sürekli değiştiği bu pistte kullanmak biraz daha sıkıntılı olabilir."

"Diğerleri nasıl hissetti bilmiyorum ancak burada yarışmak gerçekten çok zordu. Ancak gördüğüm kadarıyla daha fazla yere basma gücüne sahibiz. Önemli olan bu. Sonrasında aracın dengesini bulmaya çalışacağız."

"Sezonun geride kalan kısmında bunu yapmalıyız. Başlangıç için iyi bir platforma sahibiz. Bunu görebiliyorsunuz. Bu açıdan en karmaşık araç değil. Bunun üzerine ekleme yapabiliriz. İyi bir temel oldu." dedi.

Albon, böylesi farklı bir paketi optimize etmenin çok kolay olmadığını kabul etti.

Albon, "Tepedeki takımların araçlarının temel hali üzerinde muhtemelen daha emin olduklarını görüyorsunuz. Bu sayede her hafta ince ayar yaparak ilerliyorlar."

"Biz aracımızda oldukça büyük değişiklik yaptık, farklı bir felsefeye geçiş yaptık. Bunu anlamak zaman alıyor. Bu şekilde her şeyi sıfırlamış oluyorsunuz."

"Bunu Aston Martin gibi diğer araçlarda da görüyorsunuz. Onlar da yeni pakete geçtiler ve onu öğrenmeye devam ediyorlar. Bu durumda nerede güçlü olunduğu, nerede zayıf olunduğu yavaş yavaş öğreniliyor."

"Neyse ki bugün (Avusturya GP günü) bu araçla tam bir yarışı tamamladık. Artık verilere bakıp nerede zorlandığımızı, hangi alanlarda gelişmemiz gerektiğini görebiliriz." dedi.

Albon, Avusturya'da puan alamasa da iyi bir yarış geçirdiklerini ve diğer araçlarla mücadele edebildiklerini söyledi.

Albon, "Bazı noktalar heyecanlıydı. Bir ara 10. sırada gidiyorduk ve bundan gerçekten mutluydum."

"Yeni aero paketle ilk düzgün tam yarışımız oldu. Bugünden çok fazla ders çıkaracağız, verilere bakacağız, nerede güçlü, nerede zayıf olduğumuzu öğreneceğiz."

"Açıkçası hâlâ bazı şeyler eksik ancak hâlâ aracı öğrenmeye devam ediyoruz. Bu açıdan aracımız için neredeyse gerçek bir başlangıç yarışı gibi geldi."

"Mücadele eden ekipten uzaklaşmadık. Bazen mavi bayraklara denk geldik, bu yüzden Haas ve McLaren'ların gerisine düştük. Bu açıdan orada olduğumuzu, çok uzakta olmadığımızı söyleyebilirim."

"Özellikle yarışta, lastiklerle normalden 0.3 - 0.4 sn daha fazla zorlayabildim. Bugün bu performansa sahip olduğumuz için bunu yapmalıydım."

"Araçta performansa sahipseniz, her şey daha kolay oluyor, lastikleri daha iyi yönetebiliyorsunuz. Eskiden olduğu gibi yarışta uçurumdan aşağı düşmüyorum." dedi.