Albon: "Williams'ın tek avantajı düzlük hızı değil"

Sezonun ikinci yarısına müthiş bir açılış yapan Williams, sıralama turlarını Alex Albon ile dördüncü sırada tamamlarken, ilk kez Q3'e kalan Logan Sargeant ile de 10. sıraya ulaştı.

Williams gün boyunca öyle güçlüydü ki, sezonun zayıf isimlerinden Sargeant kaza yapmasaydı daha da iyi bir sonuç elde edebilirdi.

Takımın en güçlü yönü düzlük hızı ve temiz havada iyi performans sergileyebilmesi, bu da FW45'i geçilmesi en zor araçlardan biri haline getiriyor.

Öyle ki, sıralama turlarının ardından konuşan Alpine pilotu Pierre Gasly, yarış öncesi strateji toplantılarında düzlük hızı nedeniyle Williams'ı ayrı bir şekilde ele aldıklarını dahi belirtmekte.

Günün yıldızı Albon ise takımın Zandvoort'taki başarısının sebebinin düzlük hızı olmadığını, nitekim takımın yaz arasında epey yere basma gücü kazandığını ve artık daha geniş bir yelpazesinde rekabetçi olabileceklerini söylüyor.

Gasly'nin yorumları hakkında konuşan Albon, "Çok hoş bir iltifat ama bu hafta sonu için doğru değil. Hız ölçüm noktasında hiçbir şekilde zirvede değiliz, hatta tam ortalarda yer alıyoruz."

"Gördüğüm kadarıyla Alpine ve Ferrari daha az yere basma gücüyle pistte. Dolayısıyla ikinci bir Kanada performansı sergileyemeyiz. Saf hız anlamında başarılı olmadığımız takdirde geçiliriz."

"Yaptıklarımızın uzun vadede faydalı olduğunu düşünüyorum, nitekim Spa'da sadece azami hız avantajının işe yaramadığını gördünüz. Dolayısıyla yere basma gücüne ihtiyacınız var." dedi.

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

GPS verilerinin Albon'u desteklediği söylenebilir; Red Bull ve Ferrari ana düzlükte Albon'dan hızlıydı, ancak Albon da Mercedes ve McLaren'in önündeydi.

Ancak bu durum Williams'ın düzlük hızı avantajını kaybettiği ve gelecek hafta Monza'da beklentilerin gerisine kalacağı anlamına gelmemekte.

Kolay bir yarış beklemediğini söyleyen Albon, "İkinci antrenmanlarda yarış performansımızın iyi olabileceğini gösterdik, ancak en üst seviyede değiliz."

"Tüm üst sıra takımları etrafımızı sarmış vaziyette ve onları arkasında tutabilecek hiçbir pilot yok. Dolayısıyla yarış zorlu geçecek." dedi.