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Formula 1 Avustralya GP

Albon, Williams'ın performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Williams pilotu Alex Albon, takımının 2024'e yaptığı kötü başlangıç nedeniyle epey hayal kırıklığı yaşamış durumda.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

2024 sezonunun ilk üç yarışın ardından Williams'ın elinde henüz bir puan dahi yok ve bu durum tüm takımı hayla kırıklığına uğratmış durumda.

Takım, yeni aracın gelişimine çok erken başladığı için beklentiler büyüktü ancak genel tablo geçen yılla benzer bir noktada olduklarını gösteriyor.

Takımın önemli ismi Alex Albon, takımın sezona kötü başlamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını  kabul etti.

Racingnews365'e konuşan Albon, "Ben de dahil olmak üzere tüm takım elimizdekilerden daha fazlasını istiyor."

"Geçen yıl tüm dikkatimizi 2024 aracına çevirdik ve bunun için hem geçen yılki araç gelişiminden hem de detaylar konusunda pek çok şeyden feragat ettik."

"Hız konusunda beşinci ve altıncı takım arasında büyük fark var. Daha da sinir bozucu olan, aracımızın hızlı olması ama bunu ortaya çıkaramamamız."

"Mücadele etmememiz gereken pozisyonlar için savaşamıyoruz gibi geliyor. Bence zaman tablosunda daha üst sıralarda olmalıydık."

Melbourne'de Max Verstappen ve her iki Mercedes pilotu yarış dışı kalsa da, Albon bu puan fırsatlarını değerlendirememiş oldu.

"Böyle yarışlara ihtiyacımız var ve mevcut sonuç bizim için hoş değil çünkü rakiplerimiz puan kazanırken biz yapamadık."

"En iyi takımlardan üç sürücü yarış dışı kaldığında, bundan faydalanmak zorundayız ve ne yazık ki bunu yapamadık."

Alex Albon, Williams

Alex Albon, Williams

Fotoğraf: Williams F1

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Kemal Şengül
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