Albon: "Williams'ın performans eksikliği, yapması gereken iş olduğunu gösteriyor"

Grove merkezli takım, Albon'un birçok yarışta ilk 10'a girmek için mücadele etmesiyle 2022 takımlar şampiyonasının en alt sırasından yedinci sıraya yükseldiğinde 2023'ün sürprizlerinden biri olmayı başardı.

Ancak Williams'ın yükseliş trendi, takımın beklediği kadar rekabetçi olmayan bir araç nedeniyle 2024'te devam edemedi.

Williams, altı yarışın ardından Sauber ile birlikte henüz puan alamayan iki takımdan biri ve Albon en iyi sonuçlarını iki kez 11. olarak elde etti. Takım arkadaşı Logan Sargeant ise 14. sıradan yukarı çıkamadı.

İngiliz takımı ayrıca yedek parça ve şasi üretimindeki gecikmelerden de etkilendi; Albon'un aracının hasar görmesinin ardından Sargeant Avustralya GP'sini kaçırmak zorunda kaldı çünkü Williams yedek şasisi olmadığı için Amerikalı pilotun şasisini takım arkadaşına vermeye karar verdi.

Albon tüm bu faktörlerin sık sık puan toplamak için ne kadar çok çalışması gerektiğini fark etmesini sağladığını söylüyor, ancak takım patronu James Vowles'ın takımın talihini döndürme stratejisine hâlâ tam güveni olduğu konusunda ısrar ediyor.

Albon, "Geçen yıldan bu yıla takımdan çok şey istediğimizi söyleyebilirim."

"James'in takımı ileriye taşımak ve en azından şimdilik, Aston'lar ve Mercedes'ler gibi en üst performans grubunun arka sıralarında mücadele etmemiz gereken bir seviyeye getirmek için gerçekten büyük bir çaba sarf ettiğini görebilirsiniz."

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"Şu anda tam olarak o noktada değiliz ve bu takımlardan biri olmak için güçlü bir konumda olmak adına yaptığımız değişiklikler çok büyük bir görev. James'in doğru kararlar verdiğine ve bunun doğru bir yol olduğuna dair ona çok güveniyorum."

"Bu takımlardan biri olmak için atmamız gereken adımların bir ölçüde farkına vardık." dedi.

Albon, 2024'te şu ana kadar puan alamamasına rağmen, Williams'ın Vowles'ın 2023'ün başında katılmasından bu yana uyguladığı değişikliklerin bir sonucu olarak üzerinde çalışmak için daha güçlü bir temel oluşturmada ilerleme kaydetmeye devam ettiğine inanıyor.

Albon, "Yıla istediğimiz gibi başlamadığımız doğru ve takım olarak bizim için biraz zor oldu."

"Hızlanamadık ve güncellemelerimizi biraz geciktirdik."

"Takımın güçlü ve sağlıklı olduğuna inanıyorum. Kesinlikle bir gelişme olacağını hissediyorum. Bunun şimdi olması her zaman güzeldir ama James bu iş için doğru kişi. Kesin bir ilerleme var."

"Bu büyük bir geçiş ve çok fazla çalışma gerektiriyor. Williams'ta bazı şeyler var... biraz zaman alacak, istediğimizden biraz daha uzun sürecek ama olacak."

"İyi olan şey, bu alanlarda harekete geçiyor olmamız. Adımlar atıyoruz ve atılmadık taş bırakmıyoruz. Yani kesinlikle daha iyi olacak. Bu sadece zamanlama meselesi." dedi.