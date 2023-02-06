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Albon: "Williams'ın önünde uzun bir yol var"

Williams ile ikinci sezonuna hazırlanan Alex Albon, aracın gelişimi için çabalayacaklarını, ancak önlerinde uzun bir sürecin bulunduğunu söylüyor.

Altay Gök
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Albon: "Williams'ın önünde uzun bir yol var"
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Red Bull koltuğunu kaybettikten sonra bir sezon grid dışı kalan Albon, geçen yıl Williams ile F1'e geri dönmeyi başardı.

Dönüş sezonunda zayıf bir araca rağmen iyi performanslar sergileyen Taylandlı pilot, üç kez puan alması ve takım arkadaşı Nicholas Latifi'ye net üstünlük sağlaması sayesinde takımla yeniden anlaşmayı başardı -ki anlaşma en az iki senelik!

Artık lider konumunda bulunan Albon, kendisinin ve çaylak Logan Sargeant'ın, yeni FW45'in geliştirilmesine yardımcı olmak için birlikte yakın bir şekilde çalışması gerektiğini, ancak bunun kolay olmayacağını vurguladı.

Albon, "Gerçekçi konuşmak gerekirse, önümüzde uzun bir yol var."

"Bir aydır simülatörde sürüş yapıyoruz ve ilerleme kaydediyoruz. Önemli olan Logan ile geri bildirimlerimizin aynı olması -aracın gelişmesini istediğimiz benzer alanlar var. Bu yüzden bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Daha önce de söylediğimiz gibi, aracı geliştirmek takım çalışması ister. Nerede olduğumuz konusunda açık ve dürüst olmalı ve Bahreyn'de işlerin nasıl gelişeceğini görmeliyiz." dedi.

Williams FW45

Williams FW45

Fotoğraf: Williams

Takımın neler yapabileceği konusunda ise herhangi bir tahminde bulunmak istemeyen Albon, "Nasıl bir sezon geçireceğimizi söylemek zor." 

"Geçen yılın sonuna göre kesinlikle daha iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak bunun piste nasıl yansıyacağını bilmiyorum, diğerlerinin de ne kadar büyük bir adım atacağını bilmiyorum."

"Bunu sadece zaman gösterecek. Bir simülatörde sürüş yaptığınızda, yanıltıcı olabilecek pek çok şey vardır, korelasyonların ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz."

"Dolayısıyla şimdilik sadece daha iyi bir konumda olduğumuzu, tam olarak ne durumda olduğumuzu ise bilmediğimi söyleyebiliyorum."  

"Geçen yıl araçta belirgin zayıflıklar vardı. Bunu sadece ben söylemiyorum, Nicky (Latifi) ve Logan da aynı şeyleri söylüyor." 

"Düşük hızda ön kilitlenmenin geçen yıl bizim için büyük bir sorun olduğunu söyleyebilirim, halen bunu düzeltmeye ve neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyoruz." dedi.

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