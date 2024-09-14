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Formula 1 Azerbaycan GP

Albon: "Williams'ın hava kutusu fanı hatasının altında 'hava koridoru elde etme çabası' yatıyor"

Alex Albon, Williams'ın hava kutusu fanını araçtan çıkaramamasını, sıralamalarının sonunda hava koridoru için acele etmesine bağladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Alex Albon, Williams FW462

Albon Williams garajından, fan hâlâ başının üzerindeki hava girişine takılı bir şekilde ayrıldı ve onu çıkarmak için pit çıkışında kenara çekmek zorunda kaldı.

Seansın ardından Albon, olayı şu sözlerle açıkladı: "Hava koridoru almak için biraz acele ettim çünkü bu pistte hava koridorunun büyük önem taşıdığına inanıyorum." 

"Dediğim gibi, hava koridorunu hedefliyorduk ve aracın üzerinde bir fan bıraktık. Gerçekten çok sinir bozucuydu. Ama Q3'te olması, Q1 ya da Q2'de olmasından daha iyi."

"Bu hatayı gözden geçireceğiz ama böyle şeyler olur, takımı suçlamıyorum. Sadece bir daha olmayacağından emin olmalıyız."

Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images

"Komiserler tarafından çağrılacağımı tahmin ediyorum ama umarım elde ettiğim pozisyonu koruyabilirim." 

"Dediğim gibi, takıma kızgın değilim. Bu konu hakkında sohbet ettik. Fanı fırlatmak, pist görevlisinin bana ya da aracın yan kısmına dokunmadığından emin olmak ve sonra tekrar devam etmeye çalışmak üzerine konuştuk."

Olay olmasaydı takım arkadaşı Franco Colapinto'yu geçerek dokuzuncu olup olamayacağı sorusuna Albon şu yanıtı verdi: "Mükemmel bir turla bu mümkün olabilirdi."

"Ama dürüst olmak gerekirse, lastikler gerçekten istediğim performansı göstermedi."

"Üçüncü antrenman seansında sıralamada olduğundan çok daha iyi çalıştılar. Garip bir şekilde, araçta fandan kaynaklanan buzun olduğu çıkış turunda lastikler aslında çok daha iyi bir konumdaydı! Bunun nedenini bulmamız gerekiyor."

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