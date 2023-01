Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor

Haberi dinle

Williams son beş sezonun dördünü şampiyonada sonuncu olarak tamamladı. 2022, bir önceki sezondaki toparlanma işaretlerinin ardından bir başka gerileme oldu.

2021'de 23 puan toplayan ve şampiyonayı sekizinci sırada bitiren, en iyi sonucu ise George Russell sayesinde yağmurlu Belçika GP'de elde ettikleri ikincilik olan takım; yeni bir düzenleme döneminin başladığı 2022'de sadece sekiz puan toplayabildi.

Albon, 2023 sezonunda Williams'ın kendilerini geride tutan sorunları ortadan kaldırma arayışında 'her taşın altına bakacağını' söyledi.

Albon Williams hakkında, "Benim için asıl önemli olan, her taşın altına bakmak."

“Pilot geri bildirimleri açısından sınırlamalar var, ama bazı virajlarda kaybettiğimiz bazı GPS verilerine bakılırsa, üzerinde çalışmamız gereken alanlar oldukça açık. Ancak bunu başarmak tabii ki başka bir konu."

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams F1

“Bence bu yıldan önce, yani 2017, 2016'dan önce, bu tür bir dengenin işaretleri zaten vardı ve bir noktada bunları düzeltmeye odaklanmamız gerekiyordu."

“Bu yüzden her alana bakmalıyız, suçu takımın bir tarafına yükleyemezsiniz. Performansın her küçük ayrıntısına gerçekten bakıp araca yardım edip edemeyeceğimizi görmeliyiz, ve ardından korelasyona bakıp her şeyin yolunda gidip gitmediğini görmeliyiz."

“Çünkü aracımızın bazı iyi özelliklere sahip olduğunu ve aynı zamanda bizi oldukça sınırlayan bazı özellikleri olduğunu da kesinlikle hissediyorum."

"Eğer bunun önüne geçebilirsek ileriye doğru büyük adımlar atacağız, sadece yere basma kuvveti noktaları ekleyerek değil, iyi bir denge ve tur zamanı elde ederek. Ve daha önce de söylediğim gibi, aracımızın bu tür karakteristik yanını gördüğünüz yer burası."

“Belirli pistlerde çok iyiyiz, diğer pistlerde çok iyi değiliz ve eğer doğru özellikleri bulup araca uygulayabilirsek -ki genellikle hepimiz neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz- daha tutarlı bir şekilde mücadele edebiliriz ve ayrıca üzerine inşa etmek için daha iyi bir platforma sahip olabiliriz."

“Çünkü tüm farklı hız türlerinde viraj içi dengeyi doğru kurduğunuzda, gerçekten bu felsefeye sahip olmaya ve bunun üzerine inşa etmeye başlayabilirsiniz." dedi.