Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor
Alex Albon, Williams'ın yaşadığı zayıflıkların temelinin 2016'ya dayandığı görüşünde.
Williams son beş sezonun dördünü şampiyonada sonuncu olarak tamamladı. 2022, bir önceki sezondaki toparlanma işaretlerinin ardından bir başka gerileme oldu.
2021'de 23 puan toplayan ve şampiyonayı sekizinci sırada bitiren, en iyi sonucu ise George Russell sayesinde yağmurlu Belçika GP'de elde ettikleri ikincilik olan takım; yeni bir düzenleme döneminin başladığı 2022'de sadece sekiz puan toplayabildi.
Albon, 2023 sezonunda Williams'ın kendilerini geride tutan sorunları ortadan kaldırma arayışında 'her taşın altına bakacağını' söyledi.
Albon Williams hakkında, "Benim için asıl önemli olan, her taşın altına bakmak."
“Pilot geri bildirimleri açısından sınırlamalar var, ama bazı virajlarda kaybettiğimiz bazı GPS verilerine bakılırsa, üzerinde çalışmamız gereken alanlar oldukça açık. Ancak bunu başarmak tabii ki başka bir konu."
Alex Albon, Williams FW44
Fotoğraf: Williams F1
“Bence bu yıldan önce, yani 2017, 2016'dan önce, bu tür bir dengenin işaretleri zaten vardı ve bir noktada bunları düzeltmeye odaklanmamız gerekiyordu."
“Bu yüzden her alana bakmalıyız, suçu takımın bir tarafına yükleyemezsiniz. Performansın her küçük ayrıntısına gerçekten bakıp araca yardım edip edemeyeceğimizi görmeliyiz, ve ardından korelasyona bakıp her şeyin yolunda gidip gitmediğini görmeliyiz."
“Çünkü aracımızın bazı iyi özelliklere sahip olduğunu ve aynı zamanda bizi oldukça sınırlayan bazı özellikleri olduğunu da kesinlikle hissediyorum."
"Eğer bunun önüne geçebilirsek ileriye doğru büyük adımlar atacağız, sadece yere basma kuvveti noktaları ekleyerek değil, iyi bir denge ve tur zamanı elde ederek. Ve daha önce de söylediğim gibi, aracımızın bu tür karakteristik yanını gördüğünüz yer burası."
“Belirli pistlerde çok iyiyiz, diğer pistlerde çok iyi değiliz ve eğer doğru özellikleri bulup araca uygulayabilirsek -ki genellikle hepimiz neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz- daha tutarlı bir şekilde mücadele edebiliriz ve ayrıca üzerine inşa etmek için daha iyi bir platforma sahip olabiliriz."
“Çünkü tüm farklı hız türlerinde viraj içi dengeyi doğru kurduğunuzda, gerçekten bu felsefeye sahip olmaya ve bunun üzerine inşa etmeye başlayabilirsiniz." dedi.
Key: "Ceza Red Bull'a zarar vermeyecek"
F1, Las Vegas'taki inşaat sahasında neden 240 milyon dolar harcıyor?
Son Haberler
F1 takımları, spora giriş ücretini yükseltmek istiyor
Mevcut takımlar, spora katılım ücretinin 200 milyon dolardan daha üst bir seviyeye çıkarılmasını istiyorlar.
2023 F1 sezonunda hangi pilot kaç numarayla yarışacak?
Formula 1 pilotları artık belirlemiş oldukları kalıcı numaralarla mücadele ediyorlar. Sadece şampiyon olan pilota, belirledikleri numaralar dışında 1 numara ile yarışma hakkı veriliyor. Peki 2023'te F1 pilotları hangi numaralarla yarışacaklar ve F1 pilot numaralarının arkasında bir hikaye bulunuyor mu?
Verstappen: "Arkadan kayan bir F1 aracının hızlı olması imkansız"
Max Verstappen, Red Bull'un 2022 Formula 1 aracının yol tutuşuyla ilgili sezon başındaki hayal kırıklıklarını özetledi ve "Arkadan kayma yaşayan bir araç hızlı olamaz" dedi.
F1, çift yarış direktörü uygulamasını sürdürecek
FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, gelecek sezon da iki yarış direktörü uygulamasının devam edeceğini açıkladı.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.