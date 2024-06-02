Albon: “Williams’da kalma sebebim Mercedes’in güç ünitesi’’

Williams, hem şasinin hem de güç ünitelerinin şu anki F1 gridindeki durumlarından farklı olacağı 2026 yılında, Formula 1’in önemli regülasyon değişikliği sonrasında da Mercedes’in müşterisi olarak kalmaya devam edecek.

Tüm güç ünitesi üreticileri, 2026 güç ünitelerini yapmak için hızlı bir şekilde çalışıyor. Audi bir fabrika takımı olarak F1 gridine katılırken Ford, Red Bull ile birlikte çalışarak bir güç ünitesi ortaya çıkartmaya hazırlanıyor.

Ancak Mercedes’in önceki regülasyon değişiklerindeki rekoru göz önüne alındığında Mercedes ekibi, 2014 yılından itibaren turbo-hibrit döneminin başlangıcında benzeri görülmemiş bir başarı elde etmişti.

Williams pilotu Albon, Mercedes’in başarılarının kendisini en az 2026’ya kadar Williams’da kalmaya karar vermesinde etkili olduğunu söyledi.

Total-Motorsport’a konuşan Albon, “Kesinlikle Mercedes’in defalarca yapılan bu regülasyon değişiklikleri söz konusu olduğunda, rakiplerinden bir adım önde olduğunu düşünüyorum.’’

“Diğer takımların iyi bir iş yapmayacağını düşündüğümü söylemiyorum fakat en azından bunun 'iyi bir tercih’ olduğunu düşünüyorum.’’

Alex Albon, Williams FW46 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Yeni bir güç ünitesi getiren diğer orta saha takımlarına baktığınızda, aracın hızlanması için çok fazla para yatırcaklarından eminim.’’

“Aynı zamanda, 2026 yılında bile hâlâ inşa aşamasındaysak, tabii ki o yıl en iyi formumda olmak istiyorum. Ancak henüz tam formumuzda değilsek bile, yanımızda güçlü bir güç ünitesi ile daha iyi bir durumda olacağımızı umuyorum.’’ dedi.

Albon, gelecek sezon için önünde birden fazla seçeneği olduğunu söylerken, Williams takım patronu James Vowles, Taylandlı pilotun yılın sonuna kadar takımda tutabilmekten memnuniyetini dile getirdi.

Ancak eski Red Bull sürücüsü Albon, takımı tanımanın, Vowles’ın liderliğine olan inancın ve sürücü pazarındaki hareketin birleşimiyle Vowles’ın, bu seçimde yardımcı olduğunu kabul etti.

Albon, “Nerede olmak istediğimi seçmek için masada birkaç seçenek vardı.’’ cevabını verdi ve şöyle devam etti: “İş o noktaya geldiğinde, Williams’daki yolun tek bildiğim yol olduğunu hissettim - birkaç yıldır buradayım - ve aynı zamanda da tek yol olduğuna inanıyorum.’’

“Her hafta sürücü pazarı hareketleniyor. Williams ile sözleşme imzaladığımda sürücü pazarı her hafta hareket halindeydi.’’

“Bu sene ilerledikçe, sürücü pazarındaki hareketlilik zor durumlardan biri haline geldi fakat takıma, projeye, yolculuğa daha fazla inandım ve James’in bana her zaman nerede olduğumuzu hatırlatıyordu. Bu da bizi bir nevi doğal kararımıza yönlendirdi.’’ dedi. Rümeysa Öztürk