Albon: "Williams'a uymayan Macaristan'da 11. olmak iyiye işaret"
Williams pilotu Alex Albon, gerilerden başladığı Macaristan GP'yi 11. bitirmesinin, gelecek için iyiye işaret olduğunu söyledi.
Williams, bu hafta sonu Macaristan'da çok iyi olmayı zaten beklemiyordu ve cumartesi günü iki araçla birden ilk bölümde elendi.
Pazar günü Alex Albon güçlü bir performans sergileyerek, 11. sıraya kadar yükseldi ve burada finiş gördü.
Pistin aracın zayıf noktalarını ortaya çıkardığını söyleyen Albon, şöyle dedi: "11. sıra oldukça şaşırtıcı bir sonuç. Bu, büyük oranda savunma yaptığım bir yarıştı ve zaten genel olarak böyle yarışlar çıkarmayı seviyoruz."
"Pist üstü pozisyonunu aldık ve iyiydik; bu pistin bize uymayacağını en başından biliyorduk, sıralama turlarını normalde olduğumuz yerde bitirdik."
"Pite erken girdim, önümü açtım ve yavaş yavaş lastikleri çalışma aralığına getirdim. Sonrasında iyi bir tutuşa sahiptim ve daha hızlı araçları geride tutmayı başardım."
"Buraya gelerek aracın zayıf olduğu noktaları daha yakından gördük ve araç harika olmadığında bile rakiplerimizle mücadele edebildiğimizi gösterdik."
"Bugün 11. olmak ve dün neredeyse Q2'ye kalmak iyiydi. Eğer bu sorunları çözebilirsek çoğu pistte iyi bir konumda olacağız."
Logan Sargeant ise bir spin attığı yarışı gerilerde noktaladı.
"Açıkçası yarışın gidişatından oldukça memnundum. Sanırım strateji konusunda biraz şanssızdık. İlk pit stop biraz yavaştı ve bu da bize oldukça pahalıya patladı."
"Genel olarak bizim için kötü olması gereken bir pist olduğunu düşünürsek hızımız oldukça iyiydi."
"Alex'in puan barajına kadar gelmesi de gerçekten güçlü olmayı beklediğimiz Spa için bizi daha da iştahlandıracak."
Logan Sargeant, Williams FW45
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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