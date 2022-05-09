Albon, Williams'a getirdiği iki puanın ardından çok mutlu

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Miami'de gerçekleştirilen yarışın öne çıkan isimlerinden birisi de Williams pilotu Alex Albon'du çünkü Taylandlı sürücü, olaysız bir yarış geçirerek sessiz sedasız iki puan kazanmayı başardı.

Williams'ın temposu puan alabilecek seviyede görünmediği için Albon'un aldığı bu puanla oldukça değerli görünüyor. Yarışın ardından konuşan Albon, şöyle konuştu:

"Hafta sonu boyunca aracın harika bir tempoya sahip olduğunu hissettim ve yarışta bunu ortaya çıkardım. Sıralama turları başarısız geçti ve geride kaldık fakat bugün geçişler yaptık ve durumu toparladık."

"Rakiplerimizin yaşadığı şeylerden ötürü biraz şanslıydık ama ön tarafa yakındık ve ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirdik. Takımda strateji konusunda harika bir iş çıkardı."

"Aslında tüm hafta sonu hızlıydık. Birinci, ikinci ve üçüncü antrenmanda hep ilk ona girdik. Sonrasında sıralama turları anormal geçti ve 18. olmak hayal kırıklığı yarattı. Fakat yarışta durumu toparladık ve mücadeleye geri döndük."

"Bence iyi bir yarış çıkardık, önümüze çıkan araçları yakaladık ve yaşanan olaylardan faydalandık."

Bu hafta sonu kırmızıya boyadığı saçlarıyla yarışan Albon, ilginç bir konuya da değindi.

"Bugün gerçekten çok sıcaktı. Fiziksel olarak çok zor bir yarıştı hatta Singapur'da yaşadığımızla kıyaslanabilir. Yarış boyunca zorladım ve bitiş çizgisine yaklaştıkça durum daha da zorlaştı."

Alex Albon, Williams Racing Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"Bence en zor an, güvenlik aracının girmesiydi. Limitlerde olduğunuzda adrenalin yüzünden hiçbir şey hissetmiyorsunuz ancak yavaşlamanız ve bir yandan da lastikleri sıcak tutmanız gerektiğinde, sanki spor salonunda kuvvet egzersizi yapıyormuş gibi hissediyorsunuz! Yine de bizler birer sporcuyuz ve buna alışkınız."

"Fakat yarış sonunda balaklavam kıpkırmızı olmuştu, saçımdaki tüm boya akmıştı. Dışarıdan bakınca başımdan vurulmuş gibi görünüyordum!"

"Hafta sonu başlamadan önce, eğer bu hafta sonu puan alırsam tüm takımın saçlarını kırmızıya boyayacağımızı söylemiştik. Fakat yarış sonrası brifingi için mühendislerin yanına gittiğim zaman, herkes sözlerini geri almaya başladı! Hepsi bunun podyum için olduğunu ama böyle olmadığını söyledim!"

"Bence hiçbir güncellemeye gerek yok, sadece saçınızı boyamanız gerekiyor, bu yeterli!"

Albon daha sonra ciddileşerek şunları ekledi: "Takım yeterince iyi olmadığımız alanları gayet iyi biliyor. Aslında genel anlamda zayıf bir aracımız var. Fakat bazı virajlarda diğerleri kadar hızlı olduğumuz ortada."

"Teorik olarak Miami bize uygun bir pist değildi ancak ikinci antrenmanın bir noktasında ikinciydim!"