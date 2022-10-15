Albon: "Williams'a gelmeme yardım eden tek kişi Russell değildi"
Alex Albon, Williams'taki yeri için yardım eden tek kişinin George Russell olmadığını, eski Red Bull patronlarının da yardım ettiğini söyledi.
Londra doğumlu Taylandlı pilot, Red Bull koltuğu için Sergio Perez ile kontrat imzalanmasından sonra 2021 Formula 1 sezonunda grid dışında kaldı.
Ancak Alfa Romeo'daki Kimi Raikkonen'in emeklilik kararının ardından, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın Alfa Romeo'ya geçmesi ve Williams pilotu Russell'ın Mercedes'e geçmesiyle beraber Albon, 2022 grid için kendine yer buldu.
Bu durum, Red Bull için takımlarındaki önemli bir kişiyi kaybetme anlamına gelse de - Albon takımda simülatör pilotluğu yapıyordu - Christian Horner ve Helmut Marko, Albon'un Williams'a geçmesi için ona referans oldular.
Albon, BBC'ye verdiği demeçte, "İkisinin de Jost'u [Capito] beni almaya ikna ettiğini biliyorum."
"Bu kısım çok önemli, çünkü geçen yıl ne yaparsam yapayım; Christian ve Helmut'un yaptığım işe gerçekten değer vermesi gerektiğini biliyordum."
"Geçen yıl padokta değildim ama bana gerçekten inandıklarından ve beni desteklediklerinden emin oldum."
"Red Bull takımında yer olmasa da, nereye gidersem gideyim ya da ne yaparsam yapayım benim hakkımda iyi şeyler söyleyeceklerine dair güvenim var." dedi.
Bu sezon şu ana kadar dört puan elde eden Albon, koltuğun eski sahibi Russell'a da atıfta bulundu.
Albon, Russell hakkında, "Bu takıma gelmeme kesinlikle katkıda bulundu."
"Yönetim kuruluna ve Jost'a birkaç kez benden bahsettiğini duydum."
"Kariyerimin çoğunda George'a karşı yarıştım. Yeteneğime saygı duyduğu ve inandığı için minnettarım." dedi.
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