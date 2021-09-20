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Formula 1 Haberler

Albon, Williams’a geçişi için Russel’a ‘bir çift bira’ borçlu

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alex Albon, Williams'la Formula 1 koltuğuna oturmasına yardım ettiği için George Russell'a "bir çift bira" borçlu olduğu hakkında şakalaşırken, Russell’ın neredeyse "fazla destekleyici" olduğunu ekledi.

Albon, Williams’a geçişi için Russel’a ‘bir çift bira’ borçlu

Red Bull yedek pilotu Albon, Williams’la yaptığı anlaşma sonrası 2020 sezonu sonunda ayrıldığı F1 gridine geri dönüş yapacak.

Taylandlı sürücü Albon, Mercedes yolcusu yakın arkadaşı Russell’ın yerini alarak Nicholas Latifi ile beraber çalışacak.

Albon ve Russell kariyerlerinin büyük bir kısmını birbirleriyle yarışarak geçirdi. İkilinin kartinge kadar uzanan geçmişi 2018’in sonunda F2’den beraber çıkışlarıyla devam etti.

Albon, Williams koltuğuna geçişinde Russell’ın “hayli destekleyici” olduğunu belirtti. Ayrıca takım patronlarının kendisine Russell’ın fikrini değerlendirirken arkadaşlıklarını da hesaba katması gerektiğini söylediklerini açıkladı.

Albon, “George elbette benim oldukça yakın arkadaşım.

“Onun [Russell] neredeyse fazla destekleyici olduğunu söyleyecektim, ki yönetim kurulu üyelerinin 'George’un fikrini pek dikkate alamayacağımızı çünkü seni çok destekliyor' dediklerini anımsıyorum. Bu gerçekten komikti."

“Ben de ona bir çift bira borçlu olduğumu söyledim. Umarım beraber yemeğe çıkıp geleceğimizi birlikte kutlarız." dedi.

Russell, 2019 ve 2020'de AlphaTauri ve Red Bull ile deneyim kazanmış olan Albon'un Williams ile başarıya ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

“Alex’i tekrar Formula 1’de gördüğüm için çok mutluyum. Bu gridde gerçekten bir şansı hak ettiğine inanıyorum.

“Red Bull’da zor zamanlar geçirse de sahiden en iyi sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum."

“Williams kendini geliştirmesi için kesinlikle doğru yer. Son üç senemi orada geçirdim. Takımın işleyişini ve Jost’un [Capito] işleri nasıl idare ettiğini biliyorum. Alex’i de gayet iyi tanıyorum.

“Bu yüzden birlikte başarılı olacaklarına eminim.”

2022 için Alfa Romeo'nun da ilgisini çeken Albon, yeni sahiplerinin yatırımı ve mevcut ivmenin takımı doğru yer haline getirdiğine inanarak Williams ile anlaşmayı seçti.

Albon Alfa Romeo ve Williams için, “İkisinin de harika takımlar olduğunu düşünüyorum."

“Williams’a baktığımda ilk göze çarpanın yükselişte gibi görünmeleri olduğunu söyleyebilirim."

“Yatırım aldıkları belli oluyor, ancak aynı zamanda takımı ziyaret etme şansı bulduğumda herkesin oldukça pozitif ve iyimser gözüktüğünü gördüm.

“Benimle konuşmaya ve bir şeyler yapmaya gerçekten hevesliydiler.” dedi.

Çeviri: Buse Gül

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Ricciardo'nun güçlü performansı McLaren'ı mutlu etti
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