Albon: "Williams sezonu yedinci bitirebilir"
Alex Albon, Williams'ın bu yılki hedefinin şampiyona yedinciliği olduğunu söylüyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Goodwood'daki Hız Festivali'ne katılan Alex Albon, Keke Rosberg'in 1982'de şampiyon olduğu efsanevi Williams FW08 ile gösteri sürüşü yaptı.
Bu tür tarihi araçları kullanmaya alışık olmadığını söyleyen Albon, hiç beş yıldan daha eski bir araç sürmediğini fakat bundan büyük keyif aldığını belirtti.
Sonrasında Williams'ın 2023 performansı hakkında konuştu ve takımın hedeflerini değerlendirdi.
Taylandlı sürücü şöyle dedi: "Yaz tatilinden önce iki yarış daha var ve şu anda bizim işler harika gidiyor."
"Özellikle kış testlerinde nasıl göründüğümüzü ve sezona nasıl başladığımızı hatırlarsanız, şu anda iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirsiniz."
"O zamanlar araç hızlı değildi, büyük zorluklar yaşıyorduk ve şampiyonada dokuzuncu sıradan öteye gitmemiz pek mümkün değildi."
"Ancak FW45'in güncellendiği Kanada yarışından bu yana yapılan son üç yarışın ikisinden puanla ayrıldık ve Britanya'da Q3'e kaldık."
"Bu gerçekten etkileyici ancak tüm bu pistlerin aracımıza oldukça uygun olduğunun da farkındayım."
"Sadece tüm Williams'ın savaşçı bir ruha sahip olduğunu söylemem gerekiyor."
"Halihazırda Haas ile 7. sırayı paylaşıyoruz. Hedefimiz - her ne kadar bunun kolay olmayacağının farkında olsak da, bu pozisyonu kazanmak."
"Zorlamaya devam ediyoruz ve takımdaki herkes bu süreçten keyif alıyor."
"Williams'ın birkaç zor sezonu geride bıraktığı açık ama şu anda her şey çok iyi gidiyor."
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