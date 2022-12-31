Albon: "Williams sadece belli karakteristiklerde iyi olmamalı"
Williams pilotu Alex Albon, takımın gelecek sezon her pistte iyi performans verebilecek bir araç üretmesini umuyor.
Bir yıl kenarda kaldıktan sonra geçtiğimiz sezon Williams'ta yakın arkadaşı George Russell'ın yerini alan Albon'un lider pilot olarak ilk sınavını başarıyla atlattığını söyleyebiliriz.
Zayıf bir araç kullanıyor olmasına rağmen üç kez puan almayı başaran Albon, yeni FW45'in daha istikrarlı bir performans vereceğini ve kendilerine daha fazla puan fırsatı sağlayacağını düşünüyor.
Albon, "George'un önceki yıllarda geçirdiği tarzda bir sezonu geride bıraktığımızı hissediyorum.Tüm pistlerde hızlı olamadım, aracımız oldukça benzersiz. Belirli pist karakteristiklerine uyuyor gibi görünüyor. Uygun pistleri bulduğumuzda hafta sonundan en iyi şekilde yararlanabiliyoruz.
"Bence bu yıl Cumartesi günleri de çok iyiydik, bu da başka türlü elde edemeyeceğimiz fırsatlar yakalamamızı sağladı."
"Ancak sezon bazı açılardan hayal kırıklığı da yaratı, işin performans tarafına baktığımızda daha düzenli bir şekilde mücadele etmek istiyoruz."
"Bazen kendimizi 19. ve 20. sıralarda buluyorduk, sadece diğerleri başarısız olduğunda ya da kötü bir hafta sonu geçirdiklerinde şansımızı deneyebiliyorduk."
"Takımın iyi olduğumuzda güçlü sonuçlar elde edebildiğini, iyi olmadığımızda ise puan alabilmesini istiyoruz. Şu anda durum böyle değil." dedi.
Alex Albon, Williams Racing
Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images
Takımın atması gereken adımların farkında olduğunu söyleyen Albon, "Benim için asıl önemli olan, taş üstünde taş bırakmamak."
"Aracın bizi sınırladığı noktalar, pilot geri bildirimlerine ve hangi virajlarda ne kadar zaman kaybettiğimiz açısından oldukça açık, dolayısıyla üstünde çalışmamız gereken alanlar da belli. Çabalarımızın karşılığını almak ise bambaşka bir şey."
"Her alana bakmalıyız, suçu takımın tek bir tarafına yükleyemeyiz. Performansla ilgili her küçük ayrıntıya bakmalı ve araca yardımcı olup olamayacağımızı görmeliyiz, ayrıca korelasyon anlamında da işlerin yolunda gidip gitmediğini anlamak zorundayız."
"Aracımızın bazı iyi özelliklere sahip olduğunu hissediyorum, ancak bizi oldukça sınırlayan bazı özellikler olduğunu da düşünüyorum. Bunun üstesinden gelebilirsek, ileriye doğru büyük adımlar atabiliriz."
"Bu sadece yere basma kuvvetini arttırarak değil, iyi bir denge sağlayarak ve aracı hızlandırarak olacak."
"Şu an belirli pistlerde çok iyiyiz, diğer pistlerde ise çok iyi değiliz gibi görünüyor. Bu duruma yol açan karakteristikleri keşfedebilir ve aracı istediğimiz yere getirebilirsek, ki genel olarak hepimiz neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, daha tutarlı bir şekilde mücadele edebiliriz."
"Daha da önemlisi, tüm viraj türlerinde dengeli olmayı başarabilirsek gelecek için üstüne koyabileceğimiz bir temel de atmış olacağız." dedi.
Alex Albon, Williams FW44
Fotoğraf: Williams F1
Son olarak takımın 2022 sezonunda gelişim kaydettiğine de değinen Albon, "Yılın başında nerede olduğumuza bakarsanız, kış testlerine girerken zaten geri planda olduğumuzu görebilirsiniz."
"Sezon ilerledikçe araçtaki ağırlığı azaltmaya başladık, güncellemelerimiz de işe yaradı. Diğer takımlar kadar güncelleme getiremedik, sanırım sadece bir kez büyük bir paket getirebildik. Yine de arayı kapattık ve aracı anlamayı başardık. Lastiklerin de üstesinden geldik."
"Halen öğrenmeye devam ederken dahi doğru lastiklerle durumdan iyi bir şekilde yararlanarak rakipleri sık sık geride bırakabiliyorduk."
"Ancak gelecekte en hızlı 10. takım olmak istemiyoruz." dedi.
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