Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"

Williams pilotları, sıralama turlarının ilk bölümünde havlu atarak Belçika GP hafta sonuna pek de istedikleri gibi başlayamadılar.

Cuma gününün ardından soruları yanıtlayan Alex Albon, şöyle dedi: "Bugün gerçekten zor bir gündü."

"Bu tür bir hava için yeterli yere basma gücüne sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Çok fazla kayıyorduk, bu da lastikleri çok hızlı bir şekilde aşırı ısıtıyor ve tur içerisinde lastiklerin performansını çok düşürüyor."

"Bugün bizim günümüz değildi; tamamen ıslak veya tamamen kuru olmasını tercih ederdik çünkü bu karışık koşullar bizi zorluyor."

"Sorunlarımızı biliyoruz, sadece bunları nasıl çözeceğimiz belli değil."

"Koşullar kuru veya tamamen ıslak olduğunda sorun yaşamıyoruz ama bugün zordu. Normalde bu koşulları severim ama şu anda çok zor."

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Logan Sargeant ise kaza yaptığı antrenman seansının ardından sıralama turlarında da geride kaldı.

"Buraya gelirken potansiyelimizi bildiğimiz için kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir gündü."

"Sanırım pistin kurmaya başladığı bu şartlarda epey zorlanıyoruz."

"Aracı tamir çalışmalarından ötürü işler biraz zorlaştı ama bizi piste çıkarmak için büyük çaba sarf eden ekibe çok teşekkür ederim."

"İkinci bir lastik setine sahip olmak bizi çok daha iyi bir konuma getirebilirdi."

"En iyi turumu, kuruyan pistte aynı lastikle attığım üçüncü turda kaydetmek asla iyi değildir."

"Kendimize güvenimiz tamdı, sadece yol tutuş eksikliği vardı. İyi bir potansiyelimiz vardı ama en temiz günümüz değildi."

"Yarın ne yapabileceğimize bakacağız.