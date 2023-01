Albon: "Williams ile uzun vadeli bir anlaşmaya sahip olmak ayrıcalık"

Haberi dinle

Albon, 2020 sonunda Red Bull'dan ayrıldı. Takımda bir yıl yedek ve test pilotluğu yapmasının ardından geçtiğimiz yıl Williams ile tam zamanlı olarak F1'e döndü.

Gride döndükten sonra harika bir performans sergileyen Albon; Avustralya, Miami ve Belçika'da Williams ile puanlar elde etti. Bu, Albon'un takımla çok yıllık bir sözleşme imzalaması için yeterliydi ve Williams pilotuna F1 kariyerinde ilk kez uzun vadeli bir güvence sağlanmış oldu.

Albon, 2022 sezonunun sonunda, özellikle Red Bull'da geleceğiyle ilgili belirsizlik ve gride dönme baskısının ardından bir 'sakinlik' hissettiğini söyledi.

Autosport'a konuşan Albon, "Son iki yıldan biri çok stresli, diğeri ise gergin geçti. Sanırım bu yıl için hazırlanıyordum ve ne beklemem gerektiğini bilmiyordum."

"Uzun vadeli bir sözleşme imzaladım ve bu harika bir his. Dürüst olmak gerekirse, Formula 1'de olmak bir ayrıcalık. Kendimi çok iyi hissediyorum, kendimle ve işlerin gidişatyla gurur duyuyorum."

"O dönem, benim için biraz inişli çıkışlıydı ama şu anda bir şeyler inşa ettiğimi hissetmek güzel. Yeni sezonda takımla birlikte çalışacağım için heyecanlıyım, aracı geliştirmeye ve normal şeylere odaklanacağım; sürüş konusunda endişelenmeyeceğim." dedi.

Alex Albon, Williams Photo by: Erik Junius

Albon, Formula 2'deyken finansman zorluklarıyla karşılaştı, ancak gösterdiği performans sayesinde Red Bull'un genç programına geri döndü ve 2019 sezonu için Toro Rosso'da bir F1 koltuğu elde etti.

F1 kariyerindeki sadece 12. yarışta Pierre Gasly ile yer değiştirerek Red Bull'a terfi etti, ancak 2020 sonunda yerini Sergio Perez aldı.

Albon, Williams ile F1'e dönmeden önce bir gerginlik hissettiğini kabul etti, ancak araca geri dönüp ve sürüşe odaklandığında bunun ortadan kalktığını söyledi.

Albon, "Oldukça zordu. Çünkü aynı anda hem gerginlik, hem heyecan, hem de 'Tamam, nasıl olacak? Bir yıldır yarışmıyorum.' düşüncesi vardı."

"Biraz paslanmış oluyorsunuz çünkü bu, arka bahçenizde pratik yapabileceğiniz normal bir spor değil; sürmeye devam etmeniz gerekiyor."

"Aynı zamanda, bu ikinci bir şans olduğu için; kendinizi göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz. Pek çok insan ikinci bir şans elde edemez ve ben bunu elde edecek kadar şanslıydım. Fabrikada ve takımda zaman geçirmek oldukça güzeldi."

"Ama aracı sürdüğünüz an, aslında kendinizi en rahat hissettiğiniz an oluyor; sanki bunu yapmak için doğmuşsunuz gibi. Araca bindiğinizde her şey yolunda gidiyor. Kalbinizi harekete geçiren şey sadece bu birikim." dedi.