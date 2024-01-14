Albon, Williams ile olan kontratını kısaltmak mı istiyor?

Williams'ın Taylandlı sürücüsü Alex Albon, takıma katıldığı günden bu yana harika bir performans sergiliyor.

Takımın 2023'te topladığı tüm puanları kazanan isim olan Albon, yeniden gridin gözdelerinden birisi oldu.

Albon'un Williams ile olan sözleşmesi 2025 yılının sonuna kadar devam ediyor ve bu yıl defalarca bu sözleşme bitene kadar takımda kalmak istediğini söyledi.

Ancak ESPN, gerçeğin aslında basına yapılan açıklamalardan farklı olduğunu iddia ediyor.

İddiaya göre Albon, İngiliz takımla olan yükümlülüklerini kısaltmak için menajeriyle birlikte çalışmalar yapıyor.

Bu sayede başka bir takımdan teklif alır almaz Williams'tan ayrılabilecek.

ESPN'e göre, 2023 yılında iki Formula 1 takımı kendisiyle görüşme gerçekleştirdi fakat Williams ile olan sözleşmesi nedeniyle bunları değerlendiremedi.

Albon, takımıyla olan anlaşma şartlarını yeniden müzakere edebilirse, 2024 pilot pazarının kilit isimlerinden biri haline gelecek.