Albon, Williams ile "kısa vadeli" acı çekmeye hazırlıklı

Williams, geçen sezon Albon’un öncülüğünde hız kazandı ve Takımlar Şampiyonası'nda yedinci sıraya yükseldi.

Ancak Grove merkezli takım bu sezon fazla kilolu FW46 aracıyla gerileyerek ilk 14 yarışta dört puanla dokuzuncu sıraya düştü.

Ancak Williams patronu James Vowles, kuliste yapılan yoğun çalışmalar sayesinde bu tür aksilikler konusunda endişeli olmadığını belirtti.

Williams, hem Alpine hem de Sauber/Audi'yi geride bırakarak Carlos Sainz’ı 2025 yılı için kadrosuna kattı ve Vowles, görev süresi boyunca yaklaşık 250 kişiyi işe aldığını açıkladı.

Uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Albon, Williams’ın dikkatini 2026’da yapılacak regülasyon değişikliklerine iyi bir başlangıç yapmaya yönlendirmesini destekledi.

Diğer takımların bu sezon araçlarını geliştirirken puan kazanmanın zorlaşıp zorlaşmadığı sorulduğunda Albon şunları söyledi: "Evet, zorlaşıyor ve diğer bazı takımların güncellemeler yaptığını görebiliyoruz. Red Bull, Haas gibi… Ama biz ne yapıyorsak, neye odaklanıyorsak onunla mutluyum.”

"Gerçekçi olmak gerekirse, en iyi takımlara bakarsanız, çok güçlü bir temele sahipler. Bu da her yıl, zayıf başlasalar bile, güçlü bir şekilde geri döndükleri anlamına geliyor.

"Örneğin araçlarındaki herhangi bir zayıflığı giderecek güce ve doğru yerlerdeki insanlara sahipler.”

"Yani evet, belki 2026'ya iyi bir yerde başlayabilirsiniz. Ancak doğru temelleriniz yoksa, oradan bir şey inşa edemezsiniz. Diğer takımlarda bunu gördünüz, belki düzenlemeleri iyi bir şekilde karşılıyorlar, ancak yıl boyunca geriye düşüyorlar.”

"Yürüttüğümüz sürece inanıyorum. Bunun biraz kısa vadeli acı anlamına gelebileceğini biliyorum, ancak bununla bir sorunum yok."

Williams, geçen kış boyunca aracının tamamını yenilemeye karar verdi ve önceki modelden daha dengeli bir paket oluşturmayı hedefledi.

Ancak Albon, önemli değişikliklere rağmen, FW45'teki uzun süredir devam eden sınırlamaların bu sezonun aracında hâlâ bir ölçüde mevcut olduğunu açıkladı.

Albon, "Geçen yılın aracı ile bu yılın aracı arasında hâlâ biraz benzerlikler var."

"Uç noktalar çok daha az, ama hâlâ o hissiyat var. Geçen yılki yorumlara bakıyoruz ve geçen yıl söylediklerimizle bu yıl söylediklerimiz arasında bazı benzerlikler görüyoruz.”

"Ama dediğim gibi, daha az uçlarda, ama oradalar. Ve bence şimdi çok daha iyi, özellikle düşük hızlı virajlar geçen yıl gerçekten zorlandığımız bir alandı.

“Düşük hızlı virajlar konusunda bu yıl oldukça iyiyiz. Monako bunun iyi bir örneğiydi.”

“Ama yine de, hâlâ bazı pistlerde iki ya da üç viraj var ki bunlar bize çok fazla tur süresi kaybettiriyor." diye ekledi.