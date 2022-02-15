Albon: "F1'e geri dönmek harika hissettiriyor"

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Albon, 2021 yılını Red Bull'un yedek sürücüsü olarak kenarda geçirdi ve takım 2013'den bu yana ilk şampiyonluğunu alırken Sergio Perez ve Max Verstappen'i destekledi.

Albon, Williams'ın lansman etkinliğinde, "Geri dönüyor olmak çok iyi hissettiriyor."

"Bir süredir yarış koltuğundan uzaktayım ve hayatım boyunca yapmak istediğim şeye geri dönmek harika hissettiriyor."

"Takımım çok iyi. Onlar, benim tarafımda ne yaptıklarını açıkça biliyorlar. Güven olduğunu hemen anlayabildiğiniz bir takım. Bana inanıyorlar. Ben de onlara olabildiğince fazla bilgi ve tecrübe getirmeye çalışıyorum." dedi.

Williams, yeni FW44'ün shakedown seansını, lansmanın hemen ardından gerçekleştirdi ve bu da gerçek aracı pistte görme imkanı sağladı.

Shakedown'da hem Albon hem de takım arkadaşı Latifi sürüş yaptılar ancak Taylandlı sürücü, hâlâ biraz "pas" atması gerektiğini söyledi.

Albon, "Farklı ancak hâlâ biraz pas atacağımı düşünüyorum. Bence yeni araç ve yeni kurallar benim yararıma olacak çünkü herkes sıfırdan başlayacak. Planım olabildiğince güçlü bir şekilde piste çıkmak."

"Elbette yapılması gereken şeyler olacak ama takım bu konuda bana yardımcı oluyor ve derhal saldırıya geçebileceğimize emin olmak için birlikte çalışıyoruz."

"Sezon içinde daha iyiye gideceğimi biliyorum ve araç da öyle olacak." dedi.

Albon, takımının 2022'de nerede olmasını istediği konusunda, "Bence bu ilk olarak nerede başladığımıza bağlı. Eğer orta grubun önlerinde olursak harika olur. Eğer orta grubun arkalarındaysak da iyi olur."

"Her şey ne kadar hızlı uyum sağladığımızla alakalı. Çünkü bazı takımlar bunları doğru yapacak ve bazıları da yanlış yapacak." dedi.