Albon: "Williams henüz tam potansiyeline ulaşamadı"
Alex Albon, Williams Formula 1 takımının henüz FW46'nın tam potansiyeline erişemediğini söylüyor, ancak araçta daha fazla potansiyel olduğuna inanıyor.
Alex Albon, Williams FW46
Sam Bloxham / Motorsport Images
Albon, Bahreyn GP'sinde aşırı ısınma sorunları nedeniyle yarışı 15. sırada tamamlamıştı. Suudi Arabistan'da 11. olarak puanları kaçırdı.
Cidde'de sadece ilk beş takımdan dokuz aracı ve Nico Hulkenberg puan almıştı. Taylandlı/İngiliz sürücü Williams'ın henüz neler yapabileceğini gösteremediğini düşünüyor.
Albon, "Çok basit, geçen yıla göre daha iyi bir aracımız var. Ama diğer herkes de öyle. Genel olarak Haas'ın biraz daha sürpriz bir paket olduğunu söyleyebilirim, daha rekabetçiler."
"Zayıflıklarımızın nerede olduğunu biliyoruz. Bulmamız gereken tur zamanı olduğunu biliyoruz. Tur zamanının nerede olduğunu biliyoruz. Umarım önümüzdeki altı ya da yedi yarış içinde bu performansı bulmaya başlayabilir ve rakiplerimizi geride bırakabiliriz."
"Araçta saklanan iyi saniyeler olduğunu biliyoruz. Şu anda buna erişemiyoruz. Bu biraz utanç verici. Çünkü en azından bugün [Suudi Arabistan'da] özellikle puan kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabiliriz."
"Önümüzdeki birkaç yarışta göreceğiz, umarım biraz daha ilerleyip daha da hızlanacağız."
"Gerçekten sezona başlamak istediğimiz gibi başlayamadık. Sanırım bundan biraz daha fazlasını istiyorduk ama bu sadece bir başlangıç ve geri dönebiliriz." dedi.
Sparks fly from Alex Albon, Williams FW46
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
2023'te Williams, aracı belirli pistlerde rekabetçi kılan iyi düzlük hızından yararlandı ve Albon'un potansiyel olarak daha hızlı araçları geride tutarken bazı iyi puanlar almasını sağladı.
Bu yıl takım daha tutarlı bir paket oluşturmaya çalıştı ve Albon düzlük hızı avantajının ortadan kalktığını doğruladı.
Albon, "Geçen yılki gibi düzlük hızına hızına sahip değiliz. Bu yüzden geçiş yapmak bizim için gerçekten çok zor."
"[Cidde yarışında] oldukça şaşırdım, tüm geçişlerimi virajlarda yapmak zorunda kaldım, ki bu benim için normal değil! İlginçti. DRS treni oradayken geçiş yapmak imkansızdı."
"Ama tren dağıldığında ve DRS'siz bir araca atak yapabildiğimde, her şey yolundaydı. Diğerlerini geçebiliyordum. Bu sinir bozucu çünkü yarış hızımız daha iyiydi, hızımız fena değildi." dedi.
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