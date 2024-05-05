Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Albon: "Williams güncelleme yarışında geride kaldı"

Alex Albon, Williams'ın Formula 1 güncelleme savaşında geride kalmış olmasından korkuyor.

Ezel Tan
Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Grove merkezli ekip, bu yıl geçen seneye göre büyük bir ilerleme kaydettiğini düşünse de, diğerlerinin daha fazlasını yaptığını kabul ediyor.

Takımın gelişim planı, sezon başında yaşanan büyük kazaların ardından yedek parça stoğunu arttırmaya odaklanmaları nedeniyle sekteye uğradı.

Üstelik İngiliz ekip, bu yıl FW46 ile tüm pistlerde tutarlı bir performans gösteren çok yönlü bir araç ortaya koydu ve bu, bir bakıma iyi olsa da, geçen yıl bazı pistlerde sergiledikleri "ekstra" performansı sergilemelerinin önüne geçti.

Geçen yıl takım bazı hafta sonları çok iyi olduğu için büyük puanlar alabiliyordu. Oysa bu yıl tüm pistlerde benzer bir performansa sahipler ve bu da puan için yeterli değil gibi görünüyor.

Miami GP'ye bir Haas, bir RB ve bir Alpine'in arkasında başlayacak olan Albon, Williams için işlerin ideal olmadığını kabul etti.

Albon şöyle diyor: "Artık daha çok yönlü bir aracımız var, virajdan viraja çoğunlukla daha iyi fakat arka taraf gibi daha dengesiz olduğu bölgeler de var. Fakat bu bizim seçtiğimiz felsefeden kaynaklanıyor."

"Aynı zamanda Haas ve RB'nin de büyük bir adım attığını söyleyebiliriz."

"Biz de bir adım attık ama bu göreceli bir adım oldu. Çin hafta sonum gerçekten güçlü geçti ve 13. olabildik. Yani durumumuz bu."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, Alex Albon, Williams FW46

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, Alex Albon, Williams FW46

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images


“Sinir bozucu ama performansın nerede olduğunu bilmiyoruz gibi bir durum yok. Araçta bir performans var ve bunu ne zaman ortaya çıkarırsak, o zaman düzenli olarak puan kazanabileceğimize inanıyorum."

"Şu anda güncelleme eksikliğini dengelemeye çalışıyoruz, test sürüşünden bu yana güncellemelerde biraz geç kaldık. Bu yıl şimdiye kadar hiç düzgün bir güncellememiz olmadı."

"Bu yüzden geride kalıyoruz."

Miami hafta sonu öncesinde konuşan takım patronu James Vowles, yedek parça durumunun üstesinden gelmelerinin ardından güncellemelere odaklandıklarını belirtmişti.

"Potansiyel var ama henüz ortaya koyamadık. Şu anda yeni bir ön süspansiyonumuz var ve iki hafta içinde yeni bir taban gelecek."

"Yedek parça durumu bizi biraz geriye düşürdü."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Red Bull'da yeni bir ayrılık daha mı yaşanacak?
Sonraki haber Lastikler, Miami GP sıralama turlarında neden "çaresiz" denemelere sebep oldu?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

Formula 1
Miami GP
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Formula 1
Miami GP
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"
Alonso: "Tempomuzu arttırmamız gerekiyor"

Alonso: "Tempomuzu arttırmamız gerekiyor"

Formula 1
Miami GP
Alonso: "Tempomuzu arttırmamız gerekiyor"
Alexander Albon
Daha fazlası
Alexander Albon
Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"

Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"

Formula 1
Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"
Albon: "Yedek parça sorunlarını düşündüğüm takdirde 'eve dönmem' en iyisi"

Albon: "Yedek parça sorunlarını düşündüğüm takdirde 'eve dönmem' en iyisi"

Formula 1
Çin GP
Albon: "Yedek parça sorunlarını düşündüğüm takdirde 'eve dönmem' en iyisi"
Perez ile bir yıl daha devam etmeyi planlayan Red Bull, sonrası için Albon'u düşünüyor!

Perez ile bir yıl daha devam etmeyi planlayan Red Bull, sonrası için Albon'u düşünüyor!

Formula 1
Çin GP
Perez ile bir yıl daha devam etmeyi planlayan Red Bull, sonrası için Albon'u düşünüyor!
Williams
Daha fazlası
Williams
Williams, Mercedes'in süper lisans talebine rağmen Antonelli söylentilerini önemsemiyor

Williams, Mercedes'in süper lisans talebine rağmen Antonelli söylentilerini önemsemiyor

Formula 1
Miami GP
Williams, Mercedes'in süper lisans talebine rağmen Antonelli söylentilerini önemsemiyor
Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

Formula 1
Miami GP
Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi
F1 direksiyonları: Özelleştirilmiş kontroller sürücüler için neden hayati önem taşıyor?

F1 direksiyonları: Özelleştirilmiş kontroller sürücüler için neden hayati önem taşıyor?

Formula 1
F1 direksiyonları: Özelleştirilmiş kontroller sürücüler için neden hayati önem taşıyor?

Son Haberler

Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor

Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor

F1 Formula 1
Miami GP
Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

F1 Formula 1
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

F1 Formula 1
Miami GP
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye