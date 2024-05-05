Albon: "Williams güncelleme yarışında geride kaldı"
Alex Albon, Williams'ın Formula 1 güncelleme savaşında geride kalmış olmasından korkuyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Grove merkezli ekip, bu yıl geçen seneye göre büyük bir ilerleme kaydettiğini düşünse de, diğerlerinin daha fazlasını yaptığını kabul ediyor.
Takımın gelişim planı, sezon başında yaşanan büyük kazaların ardından yedek parça stoğunu arttırmaya odaklanmaları nedeniyle sekteye uğradı.
Üstelik İngiliz ekip, bu yıl FW46 ile tüm pistlerde tutarlı bir performans gösteren çok yönlü bir araç ortaya koydu ve bu, bir bakıma iyi olsa da, geçen yıl bazı pistlerde sergiledikleri "ekstra" performansı sergilemelerinin önüne geçti.
Geçen yıl takım bazı hafta sonları çok iyi olduğu için büyük puanlar alabiliyordu. Oysa bu yıl tüm pistlerde benzer bir performansa sahipler ve bu da puan için yeterli değil gibi görünüyor.
Miami GP'ye bir Haas, bir RB ve bir Alpine'in arkasında başlayacak olan Albon, Williams için işlerin ideal olmadığını kabul etti.
Albon şöyle diyor: "Artık daha çok yönlü bir aracımız var, virajdan viraja çoğunlukla daha iyi fakat arka taraf gibi daha dengesiz olduğu bölgeler de var. Fakat bu bizim seçtiğimiz felsefeden kaynaklanıyor."
"Aynı zamanda Haas ve RB'nin de büyük bir adım attığını söyleyebiliriz."
"Biz de bir adım attık ama bu göreceli bir adım oldu. Çin hafta sonum gerçekten güçlü geçti ve 13. olabildik. Yani durumumuz bu."
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, Alex Albon, Williams FW46
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
“Sinir bozucu ama performansın nerede olduğunu bilmiyoruz gibi bir durum yok. Araçta bir performans var ve bunu ne zaman ortaya çıkarırsak, o zaman düzenli olarak puan kazanabileceğimize inanıyorum."
"Şu anda güncelleme eksikliğini dengelemeye çalışıyoruz, test sürüşünden bu yana güncellemelerde biraz geç kaldık. Bu yıl şimdiye kadar hiç düzgün bir güncellememiz olmadı."
"Bu yüzden geride kalıyoruz."
Miami hafta sonu öncesinde konuşan takım patronu James Vowles, yedek parça durumunun üstesinden gelmelerinin ardından güncellemelere odaklandıklarını belirtmişti.
"Potansiyel var ama henüz ortaya koyamadık. Şu anda yeni bir ön süspansiyonumuz var ve iki hafta içinde yeni bir taban gelecek."
"Yedek parça durumu bizi biraz geriye düşürdü."
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