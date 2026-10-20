Formula 1

Albon: "Williams, griddeki en iyi soğutma yeleğine sahip"

Alex Albon, Singapur Grand Prix'sinin ardından Williams'ın soğutma yeleğini övdü.

Benjamin Vinel Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Eki 2026 07:00

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Marina Bay'deki yarış öncesinde FIA, 'Sıcaklık Tehlikesi' ilan etmişti.

Bu durumda sürücüler, soğutma yeleği kullanmayı veya yeleğin ağırlığına karşılık gelen balastın araçlarına eklenmesini tercih edebiliyor. Uygulama, 2023 Katar Grand Prix'sinde çok sayıda sürücünün aşırı sıcak nedeniyle rahatsızlanmasının ardından gündeme gelmişti.

Singapur'daki yarışta nasıl hissettiği sorulan Albon, şöyle konuştu: "Aslında kendimi çok iyi hissediyorum."

"Takım olarak soğutma sistemimiz konusunda gerçekten iyi iş çıkardığımızı söylemeliyim. Soğutma yeleğim ilk 10 tur boyunca çalışmadı ve uzun bir yarış geçireceğimi düşündüm. Ama devreye girdiği andan itibaren oldukça rahat ettim."

"Birçok sürücünün bu sisteme karşı olduğunu biliyorum. Bazı takımlar sistemi çalıştıramıyor. Bu yıl yaşadığımız bütün sorunlara rağmen bence soğutma yeleğimiz griddeki en iyisi. Bundan oldukça memnunum."

Albon'un açıklamaları, takım arkadaşı Carlos Sainz'ın hafta sonunun başında yaptığı değerlendirmeyle de örtüşüyordu.

Sainz, "Takım olarak bu yıl geliştirme konusunda iyi yaptığımız bir şey varsa o da soğutma yeleği. Bu sistem Alex'in ve benim araç içinde rahat etmemizi kesinlikle sağladı. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Alexander Albon, Williams, George Russell, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Diğer sürücüler ise perşembe günü yapılan medya görüşmelerinde cihazdan aynı ölçüde memnun olmadıklarını açıkça dile getirdi.

Pierre Gasly, soğutma yeleğine 'ihtiyacı olmadığını' söylerken Isack Hadjar daha da ileri giderek sistemin yasaklanması gerektiğini savundu.

Takım arkadaşı Max Verstappen ise, "Benim için gerekli değil. Evet, hava sıcak ama sauna değil. Ayrıca bu soğutma yeleğiyle araçta şu saçma kablolar oluyor ve hareketlerinizi de kısıtlıyor."

"Buna ihtiyacım yok. Bir buçuk saat boyunca çalışsa bile, tamam, güzel ama yine de ihtiyacım yok. Zaten bir buçuk saat boyunca çalışmıyor. Bence hiçbir seride bir buçuk saat boyunca çalıştığını görmedik." dedi.

Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Soğutma yeleğinin bütün sürücüler tarafından benimsenmemesinin temel nedenlerinden biri, sistemin kısa sürede ısınabilmesi. Bazı durumlarda yelekten geçen suyun sıcaklığı, sistemin sağladığı faydayı ortadan kaldırabiliyor.

Kimi Antonelli, geçen yıl yaşadığı iki kötü deneyimi anlattı:

“Geçen yıl kullandığımda iki çok kötü deneyim yaşadım. İlkinde sistem umduğumuz kadar uzun süre çalışmadı, ikincisinde ise pompa sistemi arızalandı."

"Eğer geliştirilirse ve her seferinde, ihtiyaç duyduğumuz süre boyunca çalışacağından emin olabileceğimiz bir noktaya gelirsek bence çok iyi olur. Çünkü gerçekten serin kalmanızı sağlıyor."

"Ancak şu anda çok fazla belirsizlik var ve bundan emin değiliz. Pazar günü yeleği giydiğinizi ve 30 dakika sonra çalışmayı bıraktığını düşünün. Sıcak su işleri daha kötü hale getiriyor. Bu yüzden sistemi kullanmadan önce her şeyin yolunda olacağından ve yeterince iyi geliştirildiğinden emin olmak istiyorum. Güven kazandığımızda belki ben de kullanırım."

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- Motorsport.com Ekibi

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