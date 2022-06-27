Albon: "Williams F1 aracındaki zayıflıkları nasıl gidereceğimiz konusunda net değiliz"

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Williams, bu sezon diğer orta sıra takımlarıyla düzenli bir şekilde mücadele etmekte zorlandı ve İngiliz takım, Britanya Grand Prix'si öncesinde Markalar Şampiyonası'nda son sırada yer alıyor.

Bu sezon Williams'ın topladığı 3 puanın 3'ü de Albon'dan geldi. Karşısına çıkan fırsatları değerlendiren Albon; Avustralya'da onuncu, Miami'de ise 9. olarak takımına 3 puan getirdi.

Albon'un takım arkadaşı Nicholas Latifi, geçtiğimiz günlerde, bu sezon henüz büyük bir güncelleme getirilemeyen Williams FW44'te yaşadığı "temel" sorunlardan bahsetmişti.

Williams, gelecek yarışlar için bir güncelleme paketi getirmeyi planlıyor ve bu paket, Silverstone'a dahi getirilebilir. Fakat Albon, takımın, şu an yaşadığı sorunlarla nasıl baş edeceği konusunda net olmadığını dile getirdi.

Konu hakkında konuşan Taylandlı pilot, şunları söyledi: "Herkes güncellemeler getiriyor, biz ise bir süredir büyük bir güncelleme getirmedik. İşin bir de bu tarafı var."

"Denge tarafında araçta bir zayıf noktamız var ve gelecek güncellemelerle bu sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda pek net değiliz."

"Sorunlarımızın çoğu, aracın virajlardaki karakteristiklerine dayanıyor. Umuyorum ki güncellemeler aracı daha iyi bir aralığa sokacak. Ancak şu anda aracın viraj karakteristikleri, işimizi çetrefilli hâle getiriyor."

"Durum pistten piste değişiyor. Mesela Kanada'da yüksek hızlı şikanlar var. Burada tur içerisinde viraj hızı-düzlük hızı arasında iyi bir denge yakalamak zor oluyor."

Nicholas Latifi, Williams FW44, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams, bu sezon sıralama turlarında ikinci bölüme sadece iki kez kalabildi. İki seferde de Albon Q2'ye kalan isim oldu.

Kanada hafta sonunda konuşan Takım Patronu Jost Capito, takımın "aracın görünüşünü değiştirecek" büyük güncelleme paketini Silverstone'a yetiştirmek için "sıkı çalıştığını" belirtmişti.

Güncelleme paketi hakkında konuşan Capito, "CFD, rüzgar tüneli ve simülatörden gelen sonuçları görüyoruz ama güncellemelerin pistte nasıl çalışacağını da görmemiz gerek. Eğer teoride gördüğümüzü piste yansıtırsak, ileri doğru bir adım atacağızdır." dedi.