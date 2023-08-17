Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

Alexander Albon'un gösterdiği güçlü performans sonrası, Taylandlı sürücünün başka takımlarla görüştüğü iddia edilmeye başlandı.

İsmi bazı takımların yanı sıra Ferrari ile anılmaya başladı ancak İtalyan ekip bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Albon, ESPN ile yaptığı röportajda ise şöyle dedi: "Bunu duymak güzel."

"Sadece basından ve padok dışındaki insanlardan değil, işin içinde olan insanlardan övgüler almak da güzel."

"Bence bir sürücünün görevi iyi performans sergilemektir. İşinizi iyi yapmalı ve kendinizi en iyi şekilde sunmalısınız."

"Şu anda Williams'a odaklanmış durumdayım ve nasıl daha da gelişeceğimizi, bir ya da iki yıl içinde nerede olacağımızı, podyum için savaşıp şavaşamayacağımızı merak ediyorum." dedi.

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Williams

Albon, takımda kalması halinde hedefinin en üst sıralar olduğunu gizlemiyor.

"Olmak istediğim yer orası, ait olduğum yer orası. Bırakmadan ya da yaşlanmadan önce yarış kazanabileceğim bir araç sürmek istiyorum."

"Williams'ın en tepeye dönmesi de bir zamanlama meselesi. Altı, yedi yıl sürebilir, şimdiden söylüyorum ki bunun için beklemeye hazırım. O zamana kadar yaşlanmış olacağım!"

27 yaşında olan Taylandlı sürücü, griddeki en genç pilot değil ve bu da onun geleceği için dikkate aldığı bir şey.

"Neredeyse performansımın zirvesinde olduğumu hissediyorum. Benim gibi tecrübeli birinin araçtan daha fazla verim alabileceğini düşünüyorum."

"Sadece sürüş olarak değil, teknoloji anlamında da aynı şey geçerli."

"F1'in nasıl olduğunu biliyorum ve mühendislerin konuştuğu dili anlıyorum."

Albon'a göre Nyck de Vries'in görevden alınması ve Daniel Ricciardo'nun geri dönüşüyle aptal sezon çoktan başladı.

"Yeni motor üreticilerinin gelmesi ve takımların katılmak istemesiyle 2026'da pek çok şeyin değişeceği sır değil. Sürücülerin kontratlarına bakarsanız, çoğunun süresinin o tarihlerde dolduğunu görürsünüz."

"Eğer biri iyi bir sürücü istiyorsa, görüşmelere şimdiden başlamalı."