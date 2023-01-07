Albon: "Williams denge problemlerini çözerse ciddi ivme yakalayabilir"

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Geçen sezon Williams ile Formula 1'e dönen Albon'un beklentileri aşmayı başardığı bir sezon geçirdiğini söylemek mümkün.

Henüz sezonun üçüncü yarışında son tura kadar pite girmeme stratejisiyle puan alan Albon, sezonu Miami ve Belçika'da da iyi sonuçlar elde ederek dört puanla noktaladı.

Ancak Williams diğer takımlarla düzenli olarak rekabet etmekte zorlandı ve sezonu takımlar şampiyonası sonuncusu olarak tamamladı. Pilotların hareketlerine tepki vermekte zorlanan 2023 aracı FW44'ün en büyük problemi ise hiçbir pilotun ideal dengeyi tutturamamasıydı.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Albon, Williams'ın bu problemleri çözdüğü takdirde çok daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyor.

Albon, "Aracımız doğru dengeyi tutturduğumuz takdirde çok daha hızlı olabilir. Şu anda bazı pistlerde performansımız oldukça kısıtlanmış gibi hissediyoruz, örneğin Brezilya ya da Meksika gibi bazı pistler bizi gerçekten zorluyor."

"Ancak tam olarak neleri değiştirmemiz gerektiğini bilmiyorum, arayıp bulmamız gerek."

"Durumumuz hızlı bir şekilde 'araçta şuna ihtiyacımız var' diyebileceğimiz ve ihtiyacımız olan parçaları elde edebileceğimiz kadar kolay değil. Pek çok açıdan doğru korelasyonu tutturmamız gerek."

"Gelişebilmek için fabrikadaki tüm departmanlarla birlikte hareket etmeli ve doğru yönde ilerlemeliyiz. Kış arası için de hedefimiz bu." dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams F1

Yeni kuralların ilk sezonunu sekiz puanla tamamlayan ve 9. sıradaki AlphaTauri'nin 27 puan gerisinde kalan Williams, sezonun ikinci yarısına girilmeden önce FW44'ün gelişimini durdurdu ve erkenden 2023 aracına odaklanmayı tercih etti.

Takımın kararını doğru bulan Albon, bu sayede gelişmeleri gereken alanlara odaklanabildiklerini düşünüyor.

Albon, "Sezon boyunca odak noktam F1'de kalabilmek, daha doğrusu kendi performansımı ne kadar artırabileceğime yoğunlaşmaktı."

"Oysa şimdi takımla uzun vadeli bir sözleşmem var ve net bir geleceğe sahibim, dolayısıyla artık dikkatimi 'aracı nasıl ileriye götürebiliriz' veya 'hangi yönde gelişmemiz gerek' gibi sorulara yöneltebiliyorum."

"Bunun yanı sıra yeni bir takım arkadaşına [Logan Sargeant] da sahibim. Daha hızlı gelişebilmek için ikimizin birlikte çalışmasını istiyorum; dolayısıyla Logan'ın da geri bildirim verebilmesi ve zorlamamız gereken alanları zorlayabilmesi için hızlıca gelişmesi gerekiyor."

"İki kişinin aynı şey için çabalaması gerçekten sinerji yaratıyor. Takımlar, herkes aynı şey için çabaladığı müddetçe iyi bir dinamiğe sahip olabilir." dedi.