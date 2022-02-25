Albon: "Williams çok iyi başladı"

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Williams, Barselona'da gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin ikinci gününde yine başarılı bir testi geride bıraktı.

Takım, toplamda 108 tur atmayı başardı. Sabah bölümünde 47 tur atan Albon, yeni araç hakkında şöyle dedi: "Bugün bizim için oldukça sorunsuz geçti. Takımın çabucak çözdüğü küçük bir sorun vardı, neyse ki programımız üzerinde büyük bir etkisi olmadı ve bundan ötürü hâlâ iyi durumdayız."

"FW44'ün davranışları güzel, onu sürmekten, özelliklerini anladıkça daha da fazla zorlayabilmekten büyük keyif alıyorum."

"Takım olarak bulunduğumuz yerden ve böylesine önemli günlerde hazırladığımız temelden çok memnunum."

"Bence iyi bir başlangıç yaptık ve Barselona'daki son test günü için sabırsızlanıyorum." dedi.

Latifi ise 61 tur atarak güçlü bir öğleden sonra geçirdi. Yine de seansı sorunsuz değildi.

Kanadalı pilot, "Bugün bazı teknik sorunlarımız vardı ve bundan ötürü biraz daha az tur attık."

"Fakat önemli olan bugün bizi sınırlayan şeyin ne olduğunu daha iyi anlamak. Hâlâ makul miktarda mesafe tamamladık ve daha fazlasını öğrenmeye devam ediyoruz."

"Barselona'da bir günümüz daha var. Bu da bilgi toplamak, hem kendime hem de araca olan güvenimi artırmak ve Bahreyn'e hazırlanmak için bir başka önemli fırsat daha olacak."

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images