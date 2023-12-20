Albon: "Williams aracıyla nasıl yarışmam gerektiğini öğrendim"

Taylandlı sürücüye göre 2022 sezonu, tüm deneyimine rağmen bir öğrenme yılıydı ve 2023 yılındaki performansı üzerinde büyük etkisi oldu.

FW45'in selefinden çok da farklı olmadığını söyleyen Albon, deneyimi sayesinde aracın davranışlarını kısa sürede kavradığını ve bunun da her hafta sonu kendisine yardım ettiğini söyledi.

Speedcafe'e konuşan Albon, "Elde ettiğim sonuçlardaki ilerleme, büyük ölçüde geçen yıl her hafta sonu bir şeyler öğrenmeye çalışmamdan kaynaklanıyor."

"Hangi virajların aracımıza uymadığını anladığım zaman elimdeki imkanları kullanıyorum ve birkaç seansı ayarlarla çalışmak için harcıyorum. Böylece tüm karmaşayla başa çıkabiliyorum."

"Bu yıl hafta sonunun daha ilk seansı başladığında, Williams'ın ne tür denge sorunları olduğunu görebiliyorum. Güçlü ve zayıf yönlerini biliyorum ve sorunlara çok daha iyi tepki verebiliyor, onları daha hızlı çözebiliyorum."

"Ayrıca kendime olan güvenim de geçen yıla kıyasla çok daha yüksek." dedi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing

Çaylak Logan Sargent'ın böyle bir deneyimi yoktu ve Albon takım arkadaşının FW45'e adapte olmasının neden bu kadar uzun sürdüğünü bu şekilde açıklıyor.

"Aracımızın direksiyonunda hata yapmak çok kolay."

"Bir viraja kolayca derinden girebilir ve ön tekerlekler kilitlendiği için de turunuzu mahvedebilirsiniz. Tüm bunları kavramak için deneyim gerekir."

"İki yıllık bir F1 deneyimim olmasına rağmen geçen sezondan bu yana ne kadar ilerleme kaydettiğimi görüyorum. Gerçekten Williams'ınözelliklerini anlarken ciddi zorlukların üstesinden gelmek zorunda kaldım."

"Önemli olan güçlü ve zayıf yönlerini anlamak ve diğer sürücülerle savaşırken bunu kullanmayı öğrenmek."

"Örneğin geçilmenize izin vermemek adına uzun bir düzlük öncesi viraja giriş açımı ayarlayabildim."

"Bu tür şeyler çok fark yarattı ve bu sayede yılı bu sonuçlarla bitirebildik."